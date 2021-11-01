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Özersay: “Seçime yönelik geniş tabanlı bir hükümet oluşumu olursa yer alırız”

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, seçime yönelik geniş tabanlı bir hükümet oluşumunun söz konusu olması halinde destek vererek, hükümette yer alabileceklerini söyledi.

01 Kasım 2021 Pazartesi 19:38
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Özersay: “Seçime yönelik geniş tabanlı bir hükümet oluşumu olursa yer alırız”
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Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, BRT ekranlarında yayınlanan ’18. Saat’ adlı programa telefon bağlantısı ile katıldı.

Özersay, “HP olarak erken seçimin artık geciktirilmemesini söylüyoruz. Bu bizim için önemli bir hussustur. 2018 seçimlerinde oluşan Meclis iradesinin yenilenmesi gerektiğini söylüyoruz” dedi.

“Erken seçim artık daha fazla geciktirilmemelidir” diyen Özersay, Ersan Saner hükümetinin doğal yollardan oluşmadığını ve bu yönteme yeniden başvurulmaması gerektiğine dikkat çekti.

HP Genel Başkanı Özersay, “Seçim hükümeti oluşturulacaksa, geniş tabanlı bir hükümet oluşumu da söz konusu olacaksa, biz elimizi taşın altına koyup, yer alır ve destek veririz. Ardından bir seçime gidilir” ifadelerini kullandı.

Özersay, Meclis'te grubu olan UBP-CTP ve HP'ye işaret etti ve eğer geniş tabanlı bir hükümet olmaz ise HP olarak toplumun menfaatine olan bazı konularda destek verebileceklerini, böyle bir durumda hükümette yer almalarına gerek olmadığını söyledi.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI

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