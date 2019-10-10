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Özersay, TBMM Dışişleri Komisyonu'nu bilgilendirecek

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, gelecek hafta çarşamba günü gerçekleştirilecek Dışişleri Komisyonu toplantısına Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın katılacağını ve KKTC ile bölgesel gelişmelere ilişkin komisyonu yeniden bilgilendireceğini söyledi.

10 Ekim 2019 Perşembe 16:25
Özersay, TBMM Dışişleri Komisyonu'nu bilgilendirecek

Bozkır, "(BM 75. Genel Kurul Başkanlığına aday gösterilmesi ile ilgili olarak ise  “Ülkemiz ve milletimiz için bu çok önemli ve saygın göreve Dışişleri Komisyonu Başkanı olarak aday gösterilmiş olmaktan dolayı büyük bir gurur duyuyorum." dedi.

TBMM Dışişleri Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır başkanlığında toplandı.

Toplantının açılışında Suriye'ye yönelik Barış Pınarı Harekatı'nın önemine değinen Bozkır, söz konusu harekatın amacının bölgede terör örgütü unsurlarını temizlemek, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için yaşam alanı oluşturmak olduğunu belirtti.

Bozkır,  "Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, orada şu anda bu harekatı gerçekleştirmekte olan Mehmetçik'imize Allah'tan yardım diliyorum. Allah onları korusun. İnşallah hiçbir şehit vermeden ve bizi üzüntüye boğacak olay gerçekleştirmeden bu harekatı sonlandıracaklardır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanlığına Türkiye adına aday gösterildiğini anımsatan Bozkır, "Ülkemiz ve milletimiz için bu çok önemli ve saygın göreve Dışişleri Komisyonu Başkanı olarak aday gösterilmiş olmaktan dolayı büyük bir gurur duyuyorum." dedi.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, komisyon toplantısına katılan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın, komisyonu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik tehdit içeren açıklamaları ve sosyal medya paylaşımları konusunda bilgilendirmesini istedi.

Trump'ın Türkiye'ye yönelik haddini aşan açıklamalarının kabul edilemeyeceğini belirten Çakırözer, "Biz Türk'ü Kürt'ü Laz'ı Çerkez'i asırlardır etle tırnak gibiyiz. Operasyonun bir an önce başarıya ulaşması en büyük arzumuz ama bu söylem, onun 'sınırlar aşılırsa şöyle olur, böyle olur' söylemleri rahatsız edicidir." ifadelerini kullandı.

Komisyon, daha sonra basına kapalı olarak uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun tekliflerinin görüşülmesine geçti.

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