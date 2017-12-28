Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
113233
ALTIN
158.236
DOLAR
3.8102
STERLİN
5.1225
EURO
4.5461
Gece sık sık uyananlar tehlikede
Gece sık sık uyananlar tehlikede!
Dünyanın en seksi araba tamircisi Malorie Woods
Dünyanın en seksi araba tamircisi...
Depresyondan kurtulmak için tüketilmesi gerekiyor!
Depresyondan kurtulmak için tüketin!
Gözünüzde sık sık arpacık çıkıyorsa dikkat!
Gözünüzde sık sık arpacık çıkıyorsa...
Grip olmamak için vitamin kullanmak doğru mu?
Grip olmamak için vitamin kullanmak...
banner34

Özersay: “Tecrübemiz Kıbrıs sorunu açısından güvencedir”

banner35

Özersay, Kıbrıs’ta hiçbir şeyi sorgulamadan yeniden müzakereye oturmak yerine önce iki taraf arasında sağlıklı bir diyalog sürecinin başlaması gerektiğini söyledi.

28 Aralık 2017 Perşembe 12:43
Özersay: “Tecrübemiz Kıbrıs sorunu açısından güvencedir”
banner10

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay “Halkın Partisi Kıbrıs sorunu konusunda bundan sonrasıyla ilgili olarak Halkımız açısından önemli bir güvencedir. Halkımızın haklarını on yıldan uzun bir süredir müzakerelerde savunmuş insanlar olarak biz, Halka bu güvenceyi veriyoruz. Hükümeti kuracak olan Halkın Partisi, sadece ülkenin iyi yönetilmesi konusunda değil Kıbrıs konusunda da ciddi ve Halka güven veren bir duruş sergileyecek” dedi. Özersay, Kıbrıs’ta hiçbir şeyi sorgulamadan yeniden müzakereye oturmak yerine önce iki taraf arasında sağlıklı bir diyalog sürecinin başlaması gerektiğini söyledi. Özersay belirli konularda işbirliği yapılmasının önemli olduğuna dikkat çekerek, “yangınların söndürülmesinde bile birlikte çalışamazken, ortaklık devletini nasıl olup da birlikte yöneteceğimizi düşünmek zorundayız. Yani önce birlikte var olmayı, bazı konularda birlikte çalışmayı öğrenmeli ve tecrübe edinmeliyiz. Evet bu imkansız değildir ancak bu, iki tarafın birbirine ve kurumsal yapılarına, tanımıyorsa bile, varlığını kabul anlamında saygı göstermesinden geçer” dedi. 

“ESAS SORUN MÜZAKERELERİN NASIL YAPILDIĞI DEĞİL”

Halkın Partisi lideri Özersay “Kıbrıs sorununda yarım asırlık müzakere ertesinde herkesin görmesi gereken şey, bu sorunun esasen müzakerelerin şekliyle ilgili olmadığıdır. Sıkıntı daha derinde bir yerlerdedir. Yönetimin ve zenginliğin paylaşılması konusundaki isteksizlik ortadadır ve BM raporlarında da tespit olarak yer almıştır. Bu nedenle müzakerelerin kaldığı yerden başlaması gibi bir yaklaşım, ister ucu açık isterse kapalı olsun, ister paket isterse bir başka yaklaşım benimsensin doğru değildir. Gelinen bu noktada, ortada çöken bir süreç vardır. Tarafların sorgulaması gereken şey sadece müzakerelerin yöntemiyle sınırlı kalırsa buradan hiçbir yere gidilemez. İki lider en erken zamanda bir araya gelmeli ama müzakere etmek için değil, aynı kısır döngüye girmek için değil, bir diyalog kurmak için, bu diyalog yoluyla federal ortaklıktan aynı şeyi anlayıp anlamadıklarını netleştirmek, böyle bir çözümü ne kadar isteyip istemediklerini netleştirmek için görüşmelidirler. Tükenen müzakereyle, tükenen al-ver yaklaşımıyla da bir yere gidilemiyorsa sorunun, sıkıntının başka yerde olduğunu herkesin görmesi ve kabul etmesi gerekir. Son dönemde ucu açık olmayan, paket yaklaşımı içeren yeni bir müzakereden bahsediliyor. Biz böyle bir adımın bizi yeniden müzakere masasına hapsedeceğini, 50 yıl daha devam edecek kısır bir müzakereyi beraberinde getireceğini düşünüyoruz ve doğru bulmuyoruz. Kaldı ki İsviçre’de müzakerelerin kaldığı yerden başlanması, Kıbrıs Türk tarafının ciddi bir pozisyon kaybına neden olur. Kıbrıs Rum tarafı hiçbir esneklik göstermeksizin bizim pozisyonlarımızı “artık sona geldik” diyerek zayıflatmıştır. Şimdi gidip de oradan başlanırsa, sürecin varacağı nokta her durumda yerleşmiş BM parametrelerinin gerisinde kalır ki bu da Kıbrıs Türkü açısından bir tehlikedir” dedi.     

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arıklı: “YDP iktidar ortağı olacaktır”
Arıklı: “YDP iktidar ortağı olacaktır”
Bazı sendikalar yarın eylem yapacak
Bazı sendikalar yarın eylem yapacak
Salahi Çeribaşı’na 3 yıl hapis
Salahi Çeribaşı’na 3 yıl hapis

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim