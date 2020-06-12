Özersay: "Temkinli olduğumuz için bizi eleştirmesinler"

Bakanlar Kurulu’nda alınan kararlar hakkında konuşan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, “Dünkü bakanlar kurulunda dışa açılmayı ne zaman hangi takvimde hangi şartlara bağlı olarak yapacağımız bilgisini kamuoyuyla paylaşacağımızı söylemiştik” dedi.

Özersay’ın konuşması şu şekilde:

“En azından 2-3 haftalık bir dönemi herkesin görüp hesabını kitabını ona göre yapabilsin diye bu tespitleri yaptık ve açıkladık.

Turizmciler 1 Temmuz’dan itibaren hangi ülkelerden hangi şartlara bağlı olarak turizmi yapabileceklerini bilsinler diye ve bunun çalışmasını şimdiden yapabilsinler diye bu çizelgeyi şimdiden paylaştık.

Vatandaşlarımızın bir kısmı yurt dışından nasıl dönebileceklerini kestirebilsinler, tedbirlerini ona göre alsınlar diye bu açıklamayı yaptık.

Bir ana çerçeve belirledik, ana prensibi ortaya koyduk ve tedbirleri belirledik.

“3 FARKLI KATEGORİ BELİRLEDİK”

3 farklı ülke kategorisi belirledik. Bu ülkeler farklı kurallara tabii olarak yolcular gelebilecek.

Bir kafa karışıklığına gerek olmaması lazım. Bu ülke isimleri kişilerin vatandaşlıkları değil. Almanya’dan bahsederken Alman vatandaşlarından bahsedilmiyor.

Geldiği ülkedir bahsedilen burada. Normal şartlarda eğer siz Çin’den gelişi yasaklarsanız, Türkiye’de yaşayan Çinlinin gelişini yasaklamazsınız. Ülkeyle ilgilidir.

Vatandaşınız dahi olsa oradaki riski getirir. Esasen birinci kategoride PCR testi yapılması. Diyorlar ki gelecek olan kişi Türkiye üzerinden ve ya Rum tarafından gelmeyecek mi? Doğrudur biz riski azaltmaya çalışıyoruz sadece.

“BU SÜZGEÇ YÜZDE YÜZ ÇALIŞMAYACAK”

Yüzde yüz bu süzgeç çalışmayacak zaten. Hepimiz bunu biliyoruz. Bu süzgeç çalışsa bile ve süsse bile, süzgecin kendisi olarak kullanacağımız PCR testi yüzde yüz yakalayamıyor zaten.

İlk 4-5 gün içindeyse zaten yakalayamıyoruz. İlk 4-5 gün içerisinde değilse bile ve yakalayabiliyor ve test de temizdir, yolda gelirken kapmış olabiliyor.

Ülkeye girişte sadece bazı ülkelerden gelişler söz konusu olduğunda ülkeye girişte bir test yapacağız. Gideceği otele veya eve göndereceğiz. Bu ikinci kategoridir.

“GELDİKLERİNDE 14 GÜN KARANTİNAYA GİRECEKLER”

Üçüncü kategoride olan ülkeler de, Amerika, Rusya, Brezilya çok yüksek risk kategorisine giren ülkelerdi. Gelebilirsiniz diyoruz ama geldiğiniz takdirde bu ülkelerden gelmeden önce PCR testi yaptırmanız gerekir, geldiğinizde de 14 gün karantinada kalmanız gerekir.

Risk çok daha yüksektir. Türkiye’den gelse de Rum tarafından geldiyse, direk ülkemize gelmek yerine bir süre o ülkede kalırsa her zaman için seyahat belgesinde görünmeyebilir. Tespit edilemezse bu tür kaçaklar söz konusu olabilir.

Temkinli bir şekilde yürüyoruz. Sırtımızda siyasi ve vicdani bir sorumluluk vardır. Siyasetten giderim ama insan olarak yaşadığım sürece vicdanı çekerim.

“BUNUN ÜZERİNDE POPÜLİZM YAPMASINLAR”

Temkinli olduğumuz için bizi eleştirmesinler. Her konuda kararlarımızı eleştirsinler ama lütfen kimse bunun üzerinden popülizm ve acıtasyon yapmasın.

Toplumun bazı kesimlerinde güneyde çalışan inanlarımıza yönelik ağır laflar edildi, insanlar da kırıldı buna.

Kimsenin bunu yapmaya hakkı yoktur bir kere. İkincisi güneyde çalışan vatandaşlarımızın önemli bir mağduriyeti vardır.”

KAYNAK : KIBRIS POSTASI