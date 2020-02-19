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Özersay: "Vaat ettiğim şey; birleştirici liderliktir"

Dışişleri Bakanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay katıldığı programda seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu ve "Cumhurbaşkanının sadece Kıbrıs sorunu müzakerecisi değildir. Cumhurbaşkanının içeride de yerine getirmesi gereken görevler vardır” dedi.

19 Şubat 2020 Çarşamba 19:46
Özersay: "Vaat ettiğim şey; birleştirici liderliktir"
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Hakikat Web Tv’de Güven Arıklı’nın konuğu olan Dışişleri Bakanı ve Başbakan yardımcısı ve Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

“KARARIN VATANDAŞIN VERMESİNİ BEKLEYECEĞİM”

Özersay, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya eleştirilerde bulundu ve “İçerde ötekileştirmenin altını çizerseniz, ben ‘onların oyunu istemem’ falan derseniz, seçilirseniz demek ki cumhurun başkanı olmazsınız. Sadece sana oy verenlerin cumhurbaşkanı olursunuz. İhtiyacımız olan şey bu değildir” dedi.

“Ben Kudret Özersay olarak bu konuda vaat ettiğim şey, “birleştirici liderliktir”. Toplumsal birliği ve bütünlüğü sağlayacak liderliktir. Bu Kıbrıs Türkü’nü daha güçlü yapacak bir şeydir” diyen Özersay, kendisinin bunu sergileme düşüncesinde olduğunu kaydetti.

Kendisinin seçim döneminde, “Sen bunu yaptın, sen bunu yapmadın” demeyeceğini dile getiren Özersay, “Ben bunu daha iyi yapabilirimi ortaya koyup kararı vatandaşın vermesini bekleyeceğim” dedi.

“ULUSLARARASI ALANDA ANLATMAK ÇOK ÖNEMLİ”

Maraş konusunda da konuşan Özersay, Maraş bölgesinde işsiz birçok genç olduğunu söyledi. Kapalı Maraş’ın istihdam ve iş olanağı açısından da çok önemli olduğuna dikkat çeken Özersay, bu konuyu uluslararası alanda anlatmanın çok önemli olduğunu dile getirdi.

“CUMHURBAŞKANI SADECE KIBRIS SORUNU MÜZAKERECİSİ DEĞİL”

“Federasyon tezi artık denendi, tükendi diyen adaylar neden ortak aday çıkartmadı?” sorusunu da yanıtlayan Özersay, söz konusu durumu bir ara basında da konuşulduğunu söyledi.

“Maalesef siyasi partiler iç kavgalar olmaması için gereken şeyleri insanlara yaptırabiliyorlar. Geçen süre zarfında cumhurbaşkanlığı konusunda düşünmüyorum deyip adım atanlar da oldu.

Bunun değerlendirmesini vatandaş yapacak. Siz cumhurbaşkanlığı görevini ben bu görevi yaparım diyerek mi bu yolu yürüyorsunuz yoksa mevcut durumu korumak için mi yapmak istiyorsunuz” şeklinde konuştu.

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Kudret ÖzersayCumhurbaşkanlığı SeçimiSeçimCumhurbaşkanıMüzakerelerKıbrıs Sorunu
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Kibris kibris 2020-02-19 22:58:01

Sana olan guven ve umut sifirlandi....malesef...

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