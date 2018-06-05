Özersay ve Çamlıköylü, Ceviz Festivali’ni ziyaret etti

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı,Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, HP milletvekilleri ile Lefke Belediye Başkan adayı Fehmi Çamlıköylü,LefkeÇeviz Festivali’ni ziyaret etti.

HP’den yapılan açıklamaya göre Çamlıköylü ve belediye meclis üyesi adayları,bölge halkının sorunlarını dinledi ve çözüm önerilerini paylaştı.

Çamlıköylü, “Vatandaşın var olan sorunlarının çözülmesi, aynı zamanda yenilerinin oluşmasının önlenmesi, hem iyi yönetici olmanın temel koşuludur, hem de yerinden yönetimle mümkündür. Ülke genelinde belediyelerin sorunlarının gündem oluşturduğu mevcut durumu kabul etmiyoruz. Bunun yerine üretilen hizmetlerin gündem olduğu, örnek alındığı, ülkeye yayıldığı bir anlayışı ülkemizde hakim kılacak, kötü yönetimden kaynaklanan belediye sorunlarını tarihe gömeceğiz” dedi.

Çamlıköylü, değişimi Lefke’den başlatacaklarını, halka güleryüzlü, zamanında ve kaliteli hizmet vereceklerini belirtti.

Açıklamaya göre, Özersay da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başarıya olan inancını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

“Lefke ceviz festivalinde Lefkelilerle bir araya geldik. Lefke Belediye başkan adayımız Fehmi Çamlıköylü ile omuz omuza yürüyoruz. Çalışacağız ve hep birlikte #başaracağız”