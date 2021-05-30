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Özersay ve HP Milletvekilleri İskele İlçesinde Temaslarda Bulundu

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay ve HP milletvekilleri İskele İlçesinde temaslarda bulunarak halkın sorunlarını dinledi.

30 Mayıs 2021 Pazar 15:32
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Özersay ve HP Milletvekilleri İskele İlçesinde Temaslarda Bulundu

İskele açık pazarına giden ve bölge esnafını dinleyen Halkın Partisi vekilleri ve yetkilileri, daha sonra İskele ilçesine bağlı bazı köyleri de ziyaret etti.

Ziyaretlerin ardından partiden yapılan yazılı açıklamada, “Hükümetten herhangi bir umudu olmayan halk, rahatsız edici bir vurdumduymazlığı bulunan hükümetin ömrünün çok uzun olmadığının da farkındadır” iddiasında bulunuldu.

“HÜKÜMET VATANDAŞI ‘GEMİSİNİ KURTARAN KAPTAN’ NOKTASINA GETİRDİ”

Halkın gündeminin geçim derdi olduğu ifade edilen açıklamada, “Bu hükümetin makam ve mevki için şahsi kavgalarının verdiği rahatsızlıktır. İnsanımızın bu hükümetten zerre umudu yoktur. Bu nedenle herkes kendi sorununu kendisi çözmeye çalışmaktadır. Bu salgın döneminde bireyselleşme yerine daha toplumsal düşünebilmek gerekirken hükümetin sorunlar karşısındaki vurdumduymazlığı ve duyarsızlığı vatandaşları da ‘gemisini kurtaran kaptan’ noktasına getirmiştir” görüşleri savunuldu.

Halkın Partisi’nin yaşanan ekonomik ve sosyal sıkıntılarla ilgili olarak vatandaşların sorunlarını ve dertlerini dinleyerek mecliste ve kamuoyunda vatandaşın sesi olmaya gayret ettiğinin de altı çizilen açıklama şöyle devam etti:

“Bu hükümet vatandaşı gemisini kurtaran kaptan noktasına getirmiştir. Bakanlıkların kendi arasında uyumun olmadığı, Başbakanlık’ın hükümette koordinasyonu sağlayamadığı, bazı bakanların kendi imzaladıkları bazı Bakanlar Kurulu kararlarından dahi haberdar olmadığı her hafta yenileri eklenerek ortaya çıkmaktadır. Bu ortamda böyle bir hükümet kimseye, hatta hükümet ortağı olan siyasi partilerin kendi üyelerine bile güven vermemektedir. Biz Halkın Partisi olarak vatandaşlarımızın sesini duymaya, mecliste sesleri olmaya devam edeceğiz. Bugünler geçecek, herkes bu hükümetin geçici ve yakında da gidici olduğunu gayet iyi biliyor.”

Anahtar Kelimeler:
Halkın PartisiKudret Özersay
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