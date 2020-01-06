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Özersay’dan Avustralya Dısişleri Bakanı’na taziye mesajı

06 Ocak 2020 Pazartesi 17:51
Özersay’dan Avustralya Dısişleri Bakanı’na taziye mesajı

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Avustralya’da Eylül 2019’dan beridir devam etmekte olan ve ülkede büyük kayıplara yol açan şiddetli yangınlara ilişkin Avustralya Dışişleri Bakanı’na KKTC Hükümeti adına bir taziye mesajı gönderdi.

Bakan Özersay mesajında, Avustralya’da ülkenin birçok bölgesini etkileyen, can kaybına yol açan ve doğal yaşamı tahrip eden yangın felaketine ilişkin derin üzüntüsünü dile getirerek, “Yaşanan can kayıpları hususunda Avustralya Hükümeti ve Halkına taziyelerimizi ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Avustralya’nın en kısa sürede yaralarını sarmasını temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.

(BRT)

Anahtar Kelimeler:
Kudret Özersay
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