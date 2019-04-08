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Özersay’dan Denktaş’ın ‘Avans’ Açıklamasına Eleştiri

08 Nisan 2019 Pazartesi 09:20
Özersay’dan Denktaş’ın ‘Avans’ Açıklamasına Eleştiri
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Halkın Partisi Genel Başkanı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Erçin Şahmaran’na konuştu.

Özersay, Maliye Bakanı’nın bir işadamından avans alarak memur maaşlarının ödendiğini söylemesi üzerine rahatsızlığını dile getirdi. “Keşke böyle bir şey yapılmasaydı” diyen Özersay “piyasada bir işadamından avans alınması konusunda önceden bilgimiz olmadı ve onayımız alınmadı” dedi.

“ÖNCEKİ AVANSLARA BİZ ONAY VERDİK”

 Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay “ülkedeki ekonomik koşullar herkesin malumudur. Maliye’nin avans almak yönünde bir adım atması kaçınılmazdı ve zaten bizler daha önce Merkez Bankasından avans alınmasını Bakanlar Kurulu’nda konuştuk ve onay verdik. Ancak özel sektörden bu türden bir avans konusu gündemimize gelmedi” dedi.

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“DEVLETİN İTİBARI AÇISINDAN SORUNLU GÖRÜYORUM”

Özersay “bir şirketin ciro paylaşımı bağlamında devlete vereceği para zaten devletin parasıdır, evet. Buraya kadar bir sorun yok. Öte yandan bazı açılardan kendisini denetlemekten de sorumlu olduğumuz bir şirketten, Maliye ile borç-alacak bağlamında kamuoyuna da mal olmuş olan bir uyuşmazlığı bulunan bir şirketten avans almamız ne kadar doğrudur emin değilim. Nihayetinde bu konu istismara açıktır ve tam da bu nedenle meselenin ‘bir şirketten avans alıp memuru ödediler’ şeklinde aktarılması devletin itibarı açısından da sorunlu bir durum ortaya çıkarmıştır” ifadelerini kullandı.

“İMZA AŞAMASINDA DEĞİL Kİ İMZALAMAYAN OLSUN”

Öte yandan ekonomik protokolün kim tarafından imzalanmadığının sorusu üzerineyse Özersay;

“Ekonomik protokol müzakeresi devam etmektedir. Henüz taslak sonuçlandırılmamıştır. Yani imza aşamasına gelmiş bir metin yoktur. Bu nedenle sen imzalamadın, ben imzaladım ya da tam tersi gibi bir durum zaten yoktur. Metin henüz imza aşmasına gelmemiştir. Aslında bu tartışmalar kısır tartışmalardır, önemli olan içeriktir. Bu ülkede önce yatırımların yapılmasını, halka hizmet götürülmesini sağlayacak, gelirlerimizi artıracak, giderlerimizi de kontrol altına alacak adımlara ihtiyacımız var. Bu yaklaşımı esas alan ve tüm sektörlere dair bütüncül bir yaklaşım içeren bir ekonomik protokolü şekillendirmeye yani içeriğe odaklanmalıyız diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, ülkedeki siyasi ve ekonomik durum ile Kıbrıs sorunu konusunda kapsamlı açıklamalarda bulundu. Açıklamaların tamamı Erçin Şahmaran’ın bugünkü köşe yazısında.  

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Son Güncelleme: 08.04.2019 09:26
Anahtar Kelimeler:
DenktaşKudret Özersay
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VATANDAŞ 2019-04-08 13:01:51

DOĞRU SÖZE UBP GAZZIĞI BÜYÜK GELDİ GALİBA GÜNDEMDE OLMADIĞI ZAMAN BİLE AĞZINA ALMADAN EDEMEZ HOŞUNA GİDER AĞZINA ALSIN GALİBA

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Doğru Söz 2019-04-08 12:39:25

Gerek avans gerek protokol konusunda doğru söylüyorsun.
UBP protokollere bana benim dağıtacağım bir para verin ben anamı da satarım diyor. Yarın yokmuş gibi satıp satıp yiyorlardi. Memkeket o yüzden utanç menleketi oldu.
Bana para ver da istediğin gibi yap diyenler pezevenktir.
Siz pezevenk olmayın. Biz aç kalsak da olur. Yeter ki baktığımızda başımızda pezevenk değil kalite görelim.

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öz 2019-04-08 12:55:57

Borç borç borç.Kimden ve ne ad ile alırsan al borç borçtur. Borç alan da emir alır.

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Doğru Söz 2019-04-08 14:23:02

Vatandaş rumuzlu yaratık, senin ağzına aldıklarını ulasan burdan Aya yol olur! Emici sensin. Biz emmeyi reddedin diyoruz. Sen illa emecen. Emdiklerinle Güneşe mi yol bağlayan?

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Kemal 2019-04-08 19:21:23

Bu 4 lü hükümet Ersin beyin sayesinde ayakta duruyor . Ersin ersin yanlışın Doğu oldu doğrun yanlış eleştirenler senin sayende maşş ödüyor ve seni sayende şimdi koltukda oturuyor ERSİN ERSİN!!!!!

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