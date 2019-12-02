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Özersay:Güney’e yapılan geçişlerle ilgili yaşanacak sıkıntıların takipçisiyiz

02 Aralık 2019 Pazartesi 14:12
Özersay:Güney’e yapılan geçişlerle ilgili yaşanacak sıkıntıların takipçisiyiz

Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Güney Kıbrıs Yönetimi’nin geçişlerdeki yeni uygulamsına ilişkin değerlendirme yaptı.

Cumhuriyet Meclisi’nde konuşan Özersay, Güney ve Kuzey’den yapılan geçişlerle ilgili yaşanacak sıkıntılarla ilgili konunun takipçisi olduklarını söyledi.

Yeşil Hat Tüzüğü’nün aynen durduğunu fakat yorumlama ile ilgili bir çeşit alt düzenlemeye gidileceği konusunda adımlar atılacağı duyumunda olduklarını dile getiren Özersay, bu konuda Birleşmiş Milletler ile temas içinde olduklarını söyledi.

Düşmanca bir tavır içerisinde olmamaya çalıştıklarını dile getiren Özersay, Rum tarafının düzenlemelerle ilgili şu ana kadar ortaya koyduğu gerekçenin yasadışı göçe yönelik olunduğunu, mülteci ile ilgili önlem alınmasına yönelik çalışmalara katkı koyabileceklerini fakat ekonomiye yönelik ise bu konuda da gerekli tedbirlerin alınacağını söyledi.

(BRT)

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Özersay
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