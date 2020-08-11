GÜNDEM KIBRIS / ÖZEL HABER

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde çıkan yangının ardından, hastanede yenileme çalışmaları devam ediyor. Hastanenin yenilenen bölümlerinde bugün incelemelerde bulunan Sağlık Bakanı Ali Pilli, Sağlık Raporları Bölümü’nün yenilenmesinde büyük katkılar sağlayan ülkemizin önemli iş insanları Halil ve Özge Falyalı’ya bir plaket sunarak teşekkür etti.

ALİ PİLLİ: “PANDEMİ DÖNEMİNDE BÜYÜK KATKILARDA BULUNARAK YANIMIZDA OLDULAR”

Yenilenen Sağlık Raporları Bölümü’nde gerçekleşen kısa törende Pilli hedeflerinin sağlık alt yapısını daha ileriye götürmek olduğunu kaydederek, “Sağlık alt yapısının daha ileriye gitmesi için sadece devletin ve hükümetin değil, tüm kurum kuruluş ve kişilerin hep beraber bu işi götürmesi gerekmektedir. Özellikle Covid-19 Pandemisi döneminde Falyalı ailesi gerek ilaç gerekse diğer ihtiyaçlarımız yönünden bize çok büyük katkılarda bulunarak yanımızda olmuşlardır. Hem kendim adıma, hem bakanlığım adıma hem de halkımız adına kendilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

ÖZGE FALYALI: “TOPLUM SAĞLIĞI BİZİM GELECEĞİMİZDİR”

Özge Falyalı ise Ali Pilli’nin konuşmasının ardından bir açıklama yaparak, ülkemiz için katkılarının devam edeceğini söyleyerek, “Yangının çıktığı gün yetkililer ile temas geçtik ve neler yapabileceğimizi konuştuk. Burası tüm halkımızın geldiği ve hepimizin ihtiyacı olan bir yerdir. Bir ülkenin refahı yaşadığı yerlerle belli olur ve ben hem adamız hem hastanemiz için elimizden gelen her şeyi yapacağımızı söylüyorum. Bugün de Doktor Tayfun Beyatlı ile görüştük ve ortopedi bölümünde bulunan mutfak bölümü için de girişimlerde bulunacağız. Desteklerimiz devam edecek çünkü devletimize yapılan yatırım halkımıza yapılan yatırımdır ve tüm halkımız bundan yararlanabilir. Bu dönemde en güzel yatırım tek yürek olarak büyük icraatlar yapmaktır ve toplum sağlığı bizim geleceğimizdir” şeklinde konuştu.