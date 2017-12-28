Özgürgün: “Bir kere daha yıkıp talan etmelerine izin vermeyin”

Mehmetçikte halkla buluşan ve partililere hitap eden UBP Genel Başkanı ve Başbakan Özgürgün, kadroları ile hazır olduklarını, bir buçuk yılda yaptıklarıyla gurur duyduklarını ve bundan sonra da somut projelerle halkın karşısına çıktıklarını anlattı.

“Memur, çiftçi ve havancı ne yaptığımız biliyor. Vakıflar Bankası ve KIB-TEK gibi kurumlarda çalışanlar da bir buçuk yıl öncesine göre ne durumda olunduğunu çok iyi biliyor. Biz rakamlarla ortaya koyuyoruz, bunlar somut gerçeklerdir. Yapacağımız değil yaptıklarımızdır. Bir kere daha yıkıp talan etmelerine izin vermeyin. Biz UBP kadrosuyla buradayız ülkemiz için biriz. Onlar konuşur biz yaparız; onlar yıkar biz yaparız” diye konuşan Genel Başkan Özgürgün, KKTC’de ne yapıldıysa UBP’nin yaptığını, bu gururun halka ait olduğunu söyledi.

Hüseyin Özgürgün, UBP olduğu sürece bu ülkede umudun asla tükenmeyeceğini, hep var olduğunu, hazır kadroları ile yapılacak çok işleri olduğunu vurguladı.

“TAKSİT TAKSİT MAAŞTAN 13. MAAŞLARI AYIN 1’İNDE ÖDEYECEĞİMİZ BİR NOKTAYA…”

Mehmetçik’ten sonra Büyükkonuk örgüt binasında da halka hitap eden Özgürgün, Büyükkonuk’ta yaşanan olumlu gelişmelerin son bir buçuk yılda ülke genelinde de görüldüğünü ifade ederek, taksit taksit maaş ödenen dönemden 13. maaşların bile ayın 1’inde ödenecek noktaya geldiğini anlattı.

Özgürgün görev istedikleri önümüzdeki beş yılın da hesabını çok iyi yaptıklarını, lafla değil, projelerle halkın karşısına çıktıklarını ve bu somut hedeflere 5 yıl içinde ulaşılacağını kaydetti.

Örgüt binasında da halka hitap eden Özgürgün “Bilindiği gibi asrın projesi suyu bile alamadık. Parti meclislerini bekledik. O şartlarda o hükümeti bozduk ve elimizi taşın altına soktuk, korkmadık. Belediyeler kurumlar zordadır demedik, şikâyet etmedik. Ülke ekonomisi canlandı. Hayvancımız sütünü çiftçimiz parasını günü gününe almaya başladı ve hiçbir aksaklık olmadı. Batmış kurumlar ayağa kalktı. Biz ülkeyi seviyoruz. Ülkemiz sahipsiz değil” dedi.

KIRŞAN: “PARTİMİZİ TEK BAŞINA İKTİDARA TAŞIMAYA HAZIRIZ”

Büyükkonuk örgüt binasında partililere hitap eden UBP İskele İlçe Başkanı Osman Kırşan ise 8 Ocak sabahı UBP’yi tek basına iktidara taşımaya hazır olduklarını, Anavatanla el ele, gönül gönüle bu hizmeti vermek için sandıkları dolduracaklarını söyledi.

SENNAROĞLU: “BU ÜLKENİN UBP YE İHTİYACI VARDIR”

Bir buçuk yıl önce belediyede maaşları öderken devlet katkısı almadıklarını, bırakın 13. maaşı normal maaşların bile yarım geldiğini ve derin bir umutsuzluk içinde çok zor günler geçirdiklerini anlatan Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu ise, “Rengi de partizanlığı da bırakalım. Gerçekten bu ülkenin UBP ye ihtiyacı vardır. Belediyede 13 maaşı bir ay önce verdi isem bu hükümet sayesindedir. Çalışanın maaşı hafta kala kasada mevcutsa bu yine bu hükümetin sayesindedir” ifadelerini kullandı.