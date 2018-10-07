Özgürgün: KTHY gibi CAS’ı da batırdılar

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, ‘CAS’ın KTHY’nin ortağı olduğu ve Ulaştırma Bakanlığının’dahissesinin bulunduğu bir şirket olduğunu vurguladı.

Özgürgün, CAS ve CAS çalışanlarının durumuna ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“2004-2009 yılları arasında sergiledikleri vizyonsuz yönetim hataları ve hava taşımacılığında dünya devi olma yolunda ilerleyen THY ‘den kopararak batırdıkları KTHY gibi, karla aldıkları ona bağlı CAS’ı da yok etmeye çalıştıklarını hep söyledim.Defalarca, Devlet Bütçesinden katkı sağlanarak sürdürülen CAS hizmetlerini değersizleştirerek, çalışanlarını sokağa atmanın kabul edilemez olduğuna dikkat çektim.

Geçtiğimiz gün yüce Mahkemenin kararıyla hisse devrinin öncelikli olması reddedilirken,bunun ileriki aşamalarda devredilmesinin önünü tıkayan bir karar olmadığıda açıktır.Bilindiği üzere yüce mahkeme bu kararı üretirken, birbirinden farklı üç mali değerlendirmeyi dikkate almıştır”.

Hatalarının bedelini şirket çalışanlarına ödetiyorlar

Özgürgün devamla , ”şirketin bilinçli bir şekilde çalıştırılmayarak değerinin yok olması hedeflenmektedir.Bugün, gelinen sıkıntılı durumda,bedel ödemek zorunda bırakılan şirket çalışanlarının sorumluluğu olmadığı gibi, halen faaliyetsiz,gelirsiz bırakılan CAS’ın elemanlarıdır” şeklinde konuştu.