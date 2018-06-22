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Özgürgün: "Mahkum etmeye çalışmak insafsızlıktır ,günahtır, ayıptır"

Özgürgün, Hala Sultan İlahiyat Koleji’ndeki diploma olayını, “skandal, inanç özgürlüğüne saygısızlık, öğrencilerine ve ailelerine yaşatılan ağır travma” olarak değerlendirdi.

22 Haziran 2018 Cuma 15:13
Özgürgün: "Mahkum etmeye çalışmak insafsızlıktır ,günahtır, ayıptır"

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, Hala Sultan İlahiyat Koleji’ndeki diploma olayını, “skandal, inanç özgürlüğüne saygısızlık, öğrencilerine ve ailelerine yaşatılan ağır travma” olarak değerlendirdi.

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İlahiyat Koleji’yle ilgili yazılı açıklama yapan Özgürgün, şu ifadelere yer verdi.

“Dün akşam Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde yaşatılan diploma skandalı ,inanç özgürlüğüne saygısızlık çocuklarımıza ve ailelerine yaşatılan ağır bir travmadır. Demokrasiyi, insan haklarını ve özgürlüklerini dillerinden düşürmeyenlerin daha lise çağındaki çocuklarımıza yaşatmış oldukları psikoloji asla kabul edilemez. Bu okulu tercih eden çocuklarımızın inançlarını ve yaşam biçimlerini diploma alacakları gün sorgulamak ve mahkum etmeye çalışmak insafsızlıktır ,günahtır, ayıptır.

Ulusal Birlik Partisi olarak, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığının inanç özgürlüğüne karşı zihniyetinin sonucu ve KKTC tarihine insan haklarına indirilen ağır darbe,düşürülen bir leke olarak geçecek ‘başını aç,kıyafetini değiştir yoksa diploma alamazsın’ tavrını şiddetle kınarız.”

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Son Güncelleme: 22.06.2018 15:17
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Vatandaş 2018-06-22 15:21:48

Fırsatı buldu Allahın garagözü sümüklü böcü gibi çıktı ortaya..Aklınca siyaset yapıyor zavallı...

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