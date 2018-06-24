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Özgürgün: "Yerel yönetimlerin verdiği hizmetler birebir halkı ilgilendirir"

Ana muhalefet, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, Şehit Ertuğrul İlkokulu’ndaki 216 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

24 Haziran 2018 Pazar 13:21
Özgürgün: "Yerel yönetimlerin verdiği hizmetler birebir halkı ilgilendirir"

Tuğçe Ülkü Aydın

Özgürgün, oyunu kullanmasının ardından basına yaptığı açıklamada, yerel seçimlerin ülkeye ve herkese hayırlı olması temennisinde bulundu.

Bölgelere gidecek hizmetlerin, projelerin ve geçmişte belediye başkanı olanların yaptıkları hizmetlerin, adayların yapacaklarının halk tarafından nasıl algılandığının bugün yerel yönetim seçimi sonucunda sandıklara yansıyacağına dikkat çeken Özgürgün, UBP’nin 20 bölgede belediye başkan adayıyla, 7 bölgede de bağımsız adaylara destek vererek, hemen hemen ülkenin tamamında çok geniş bir katılımla seçime hazırlandığını aktardı.

“BİREBİR HALKI İLGİLENDİRİR”

Yerel yönetimlerin önemine işaret ederek, çok yoğun bir seçim süreci geçirildiğini vurgulayan Özgürgün, bugün kararı halkın vereceğini, yerel yönetimlerin verdiği hizmetlerin birebir halkı ilgilendirdiğini kaydetti.

Yerel seçimler sonucunda, halkın o bölgede dört yıl hizmet verecek yöneticilerini belirleyeceğine dikkat çeken Özgürgün, yerel yönetimler seçiminin genel siyaseti de etkileyebilecek özellik gösterdiğini, bugün ise öyle bir sonuç çıkıp çıkmayacağının seçim sonrasında görüleceğini sözlerine ekledi.

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