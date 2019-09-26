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Özgürgün’ün dokunulmazlığı mecliste oylanacak

26 Eylül 2019 Perşembe 20:04
Özgürgün’ün dokunulmazlığı mecliste oylanacak

Meclis özel komitesi, UBP eski Genel Başkanı ve eski Başbakanlardan Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik tavsiye kararı aldı.

Komitenin aldığı karar Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek.

UBP eski Genel Başkanı ve eski Başbakanlardan Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili Meclis’te oluşturulan özel komite saat 10.30’da toplandı.

Toplantı sonrası açıklama yapan komite başkanı Yasemi Öztürk, komitenin UBP eski Genel Başkanı ve eski Başbakanlardan Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy birliği ile tavsiye kararı aldığını açıkladı.

Komitenin aldığı karar çerçevesinde Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmayacağı oylanacak.

Meclis’te komitenin aldığı kararın onaylanması halinde Özgürgün’ün dokunulmazlığı kaldırılmış olacak.

Özel Komite Başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk, kararın alınmasının ardından yaptığı açıklamada, Hüseyin Özgürgün’ün suçsuz olduğuna inandığını belirtti.

Öztürk, UBP Parti Meclisi Grubu’nun tüm dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde önerge hazırladığını ifad ederek, bu önergenin Cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte referanduma gidilmesini istediklerini ifade etti.

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Kıbrıslı 2019-09-26 20:58:26

Tek tek çorap söküğü gibi herşey günyüzüne çıkacak. Suçsuzmuş. SS lere göre Hitler de suçsuzdu. Bir ombudsman gibi olamadınız be bu ülkede... yazık...

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