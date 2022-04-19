Künye
Kıbrıs 21
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
3 yıl hapis cezası aldı!
3 yıl hapis cezası aldı!
22 yaşındaki kıza zorla fuhuş yaptırdı
22 yaşındaki kıza zorla fuhuş...
Öldürmek için bıçakladı!
Öldürmek için bıçakladı!
Mağusa'da Down Sendromlu kıza tecavüz
Mağusa'da Down Sendromlu kıza tecavüz
22 yaşındaki kıza zorla fuhuş yaptırdı
22 yaşındaki kıza zorla fuhuş...

Özkıraç'tan sert açıklama!

19 Nisan 2022 Salı 13:30
490 Okunma
Özkıraç'tan sert açıklama!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Kubilay Özkıraç, kendilerinin beklenti ve mücadelesinin KIB-TEK’e bir an önce yatırım yapılması olduğunu belirterek, bu yapılmadığı ve “yalanlarla” gündem değiştirilmeye devam ettirildiği takdirde mücadelelerini geri dönüşü olmayacak şekilde yeniden sokağa taşıyacaklarını kaydetti.

Özkıraç yaptığı yazılı açıklamada, UBP-DP-YDP koalisyonun hükümetinin kendi içerisindeki çatışmaları, kavgalarını, “havada uçuşan yalanlarını” hayretle takip ettiklerini belirterek, “Ülke büyük bir ekonomik krizden geçerken ve başta KIB-TEK olmak üzere tüm kurumlarımız icraat beklerken, yaşanan bu kavgalar hükümetin bu toplumun geleceğiyle ilgili gaile taşımadığını göstermektedir” dedi.

Açıklamasında “Bu kadar yalanın bir arada konuşulduğu bir ortamda doğru durmanın önemi daha da artmıştır” ifadelerine yer veren Özkıraç, kendilerinin geçmişte olduğu gibi bugün de daha kaliteli ve daha ucuz bir enerji için mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dikkat Elektrik Kesintisi!
Dikkat Elektrik Kesintisi!
Kapalı Maraş’ın ziyaret saatleri yeniden düzenlendi
Kapalı Maraş’ın ziyaret saatleri yeniden düzenlendi
Mücadeleyi anavatansız sürdürmek mümkün değil!
Mücadeleyi anavatansız sürdürmek mümkün değil!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim