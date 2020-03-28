Özmerhan Group’tan taksitlere 2 ay erteleme

Özmerhan Group, corona virüs salgını dolayısı ile, Özmerhan Construction şirketinden konut, Özmerhan Automotive şirketine bağlı Opel ve Class Auto’dan araç satın alıp taksit ödeyen ve/veya icar satış karşılığında Özmerhan Finance ve Yatırım Şirketi’ne taksit ödeyen müşterilerinin taksitlerini erteleme kararı aldı.

“Ülkenin içinde bulunduğu bu zorlu süreçte, müşterilerinin yaşadığı olumsuzluklara destek olmak ve yaşanan ekonomik etkileri hafifletebilmek için Özmerhan Yönetim Kurulu önlemler almaya karar verdi.

Özmerhan Construction şirketinden konut, Özmerhan Automotive şirketine bağlı Opel ve Class Auto’dan araç satın alıp taksit ödeyen ve/veya icar satış karşılığında Özmerhan Finance ve Yatırım Şirketine taksit ödeyen tüm müşterilerinin, 16 Mart 2020 tarihinden itibaren ödemesi gereken taksitlerini, faiz uygulaması yapmadan ve hiç bir ek koşul aramadan, 16 Mayıs 2020 tarihine kadar erteleme kararı almıştır.”