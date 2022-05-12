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Öztürk, basında çıkan “Meclisi birbirine kattı” iddialarını yalanladı

Ulusal Birlik Partisi İskele milletvekili Yasemin Öztürk, basında çıkan “Meclisi birbirine kattı” iddialarını yalanladı.

12 Mayıs 2022 Perşembe 21:19
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Öztürk, basında çıkan “Meclisi birbirine kattı” iddialarını yalanladı

Ulusal Birlik Partisi İskele milletvekili Yasemin Öztürk, basında çıkan “Meclisi birbirine kattı” iddialarını yalanladı.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Öztürk, “Ben değil biz olma zamanı” derken çıkan haberlerle ilgili yasal işlem başlatacağını ifade etti.

Yasemin Öztürk’ün açıklaması şöyle:   

Bakanlık alamadığım için meclisi birbirine kattığım iddiaları tamamen yalan ve asılsızdır...

Böylesi ekonomik krizin yaşandığı ve sorunların olduğu bir dönemde ülkenin kaosa değil huzura ve istikrara ihtiyacı var...

Ben değil biz olma zamanı... Bu asılsız haber ile karalama kampanyası yapanları şiddetle kınıyorum konu ile ilgili yasal işlem başlatacağımı bildiririm.

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