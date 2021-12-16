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Öztürk: “Çok dolaşan bana çok oy getirir zihniyeti artık ortadan kalkmalı”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) İskele İlçesi Milletvekili adayı Yasemin Öztürk, Kıbrıs TV’de katıldığı programında, yaklaşan erken genel seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

16 Aralık 2021 Perşembe 18:45
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Öztürk: “Çok dolaşan bana çok oy getirir zihniyeti artık ortadan kalkmalı”
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Türk Lirası’nın değer kaybına bağlı olarak hayatın her geçen pahalılaşmasıyla ilgili konuşan Öztürk, 23 Ocak’ta gerçekleşecek erken genel seçimlerden sonra daha kalıcı ve ciddi adımlar atılacağını ifade etti.

“23 OCAK’TAN SONRA DAHA CİDDİ VE KALICI ADIMLAR ATILACAĞINI BİLİYORUM”

Şu an halkın içinde olduğunu, Komitelerdeki çalışmalar durduğundan daha aktif bir şekilde gezebildiğini ifade eden Öztürk, “Halkın en çok dile getirdiği sorun, ekonomi. Bundan sonra ne olacak diye pek çok soru geliyor. 23 Ocak’tan sonra daha ciddi ve kalıcı adımlar atılacağını biliyorum” dedi.

“SEÇİMLERİ BOYKOT EDERSENİZ, ŞİKÂYET ETME HAKKINIZ OLMAZ”

Seçimlere yönelik boykot çağrısı yapanlara seslenen Öztürk, “Karar, kararsızlıktan çok daha iyidir. Mutlaka bir irade gösterilmeli. Gösterilmemesi halinde süreç aynı şekilde işleyecek ve bu kez şikayet etme hakkınız da olmayacak. Sistemi en çok eleştiren insanlar, sandığa gitmeyen insanlar” dedi.

“LİYAKATA, DONANIMA BAKILARAK ATAMA YAPILMALI”

Gelmiş geçmiş hükümetlerde, kurulan kabinelerde ve buna bağlı olarak kamuda, pek çok kez “liyakata bakılmadan atamalar yapıldığını” söyleyen Öztürk, “Olması gereken, iş yapabilen insanlara yer vermektir. ‘Beni destekleyene görev vereceğim’  demek, çok yanlıştır” ifadelerini kullanarak, mevcut Başbakan ve UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun, liyakata dayalı atamalar yapacağından emin olduğunu kaydetti.

“ÇOK DOLAŞAN BANA ÇOK OY GETİRİR ZİHNİYETİ ARTIK ORTADAN KALKMALI”

“Çok dolaşan bana çok oy getirir” zihniyeti nin artık ortadan kalkması gerektiğini vurgulayan Öztürk, “İnsan kayırmak çok yanlış. Gelmiş geçmiş bütün hükümetler bunu yaptı. Bunu yaptığımız sürece herkes zarar görecek ve şu anda da zaten görüyor. Liyakata bakmak, donanıma bakmak gerek” dedi.

“BİLİNÇLİ SEÇMEN SANDIĞA GİTMELİ”

Geçtiğimiz günlerde bir köy toplantısına katıldığını ve yaptığı yasa tasarılarını anlattığını aktaran Öztürk, “Ben bu konuşmayı yaptığım sırada bir vatandaş, ‘bu yaptıkların beni ilgilendirmez. Bana geldin mi, evime geldin mi?’ diye sordu. Ben de esas karar alanın yürütme olduğunu, her vekilin yasa yapmakla sorumlu olduğunu ama kararı alanın yürütme olduğunu söyledim. O da bana ‘o zaman ben sizi neden seçtim’ diye sordu. Daha bilinçli bir kesme ihtiyacımız var. Bilinçli seçmen sandığa gitmeli. Kötünün iyisidir dediği bile varsa, mutlaka o isme oy vermeli” şeklinde konuştu.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI 

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