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Öztürkler: “Halkımıza hizmet, devletimize sahip çıkmak için buradayız”

Kırsal Kesim Arsaları altyapı çalışmaları kapsamında her hafta bir köyümüze hizmet götürme sözü veren İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, 10 yıldan fazla bir süredir, hak sahiplerinin beklediği Sahinler Kırsal Kesim Arsaları su temin projesi ile Serhatköy Kırsal Kesim Arsaları Asfalt projelerine başlandığını açıkladı.

15 Kasım 2022 Salı 16:27
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Öztürkler: “Halkımıza hizmet, devletimize sahip çıkmak için buradayız”



Kırsal Kesim Altyapı projeleri kapsamında çalışmalara her bölgede bizzat katılarak, incelemelerde bulunan Bakan Öztürkler, bugün aynı zamanda Güzelyurt Belediyesi Serhatköy Hizmet Binasının temel atma törenine katıldı.

SAHİNLER 10 YIL SONRA SU ALTYAPISINA, SERHATKÖY ASFALT YOLA KAVUŞUYOR

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 39. yıl dönümünde halkımıza hizmet götürmenin, gençlerimize sahip çıkmanın mutluluğunu, huzurunu yaşıyoruz diyen Öztürkler, “10 yıldan fazladır Sahinler köyümüzde hak sahipliği olan insanlarımız su alt yapısından yoksun, el yordamı ve kendi gayretleri ile içme, kullanma sularını temin etmekteydiler. Bugün, bu özlem sona eriyor. Söz verdiğimiz gibi Sahinler’de yıllardır sıkıntısı çekilen su temin hatlarının döşenmesi ve Serhatköy Kırsal Kesim Arsaları asfalt yol çalışmalarının tamamlanması için düğmeye basıldı. Kırsal Kesim Altyapı çalışmalarımızla aynı anda bölgemiz ve insanımızın hizmetlere daha kolay ulaşması adına çok önemli olan Güzelyurt Belediyesi Serhatköy Hizmet Binamızın da temelini atmaktan büyük sevinç duymaktayız. Bugün ayrıca aynı anda Yarköy ve Yeniceköy asfalt altyapı çalışmalarının da başladığını belirtmek istiyorum. Genç devletimize icraatlarımızla, ortaya koyduğumuz çalışmalarla, ürettiğimiz projelerle sahip çıkmaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni güçlendirmeye devam edeceğiz ”dedi.

2023 HEDEFİ 50 KÖYE HİZMET GÖTÜRMEK

Kırsal Kesim Altyapı çalışmaları kapsamında yılsonuna kadar hedeflenen 22 köyün projelerinin tamamlanması ve 2023 hedefleri doğrultusunda da bu sayının 50 köye hizmet olarak belirlendiğini ifade eden Öztürkler, “ halkımıza hizmet etmek, devletimize sahip çıkmak için buradayız. Güzelyurt İlçemizin tüm bölgelerine hizmet götürmek için yıllardır canla başla çalışan Güzelyurt Belediye Başkanımız Sayın Mahmut Özçınar’a insanımıza, bölgemize verdiği hizmetler için ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Biz, üretmeye, çalışmaya devam edeceğiz. Sahinler’e su temin projesinin, Serhatköy’e de yeni yolların hayırlı olmasını temenni ediyor, bir kez daha devletimiz “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 39. yaşını en derin duygularımla kutluyor, halkımıza saygılarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

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