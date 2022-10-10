Öztürkler: Tüm yabancıları kayıt altına alacağız

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Yabancılar Muhaceret Değişiklik Yasa Tasarsı için ivedelik istemini görüştü.

Bunun üzerine söz alan Erhürman, Meclis gündemine getirilen Yabancılar Muhaceret Değişiklik Yasa Tasarısı’nı eleştirerek, hükümete “Yasa çalışmasını geri çekin. Aksi halde bu durum Meclisin iradesini saçma sapan hale getiriyor” çağrısı yaptı.

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler de Erhürman'a cevap vermek amacıyla kürsüye çıktı. Öztürkler, Yabancılar Muhaceret Değişiklik Yasa Tasarsının amacının ülkedeki kayıtlılığı artırmak amacıyla yapıldığını belirterek, hem pandemi süreci hem de ekonomik krizin yarattığı noktalar nedeniyle bir çok insanın cezaya düştüğünü hatırlattı.

"2 Kasım'da ihaleye çıkıyoruz"

Öztürkler sözlerine şöyle devam etti:

"Hep hukuk kuralları çerçevesinde bu insanlara gerekli açıklama ve çağrılarımız yaptık. 2 Kasım'da bizim için çok önemli olan e- otomasyon projesiyle ilgili ihalemiz çıkıyor. Biz bu ülkede yabancıların kayıt altına alınması hem de hukuksuz bir şekilde ülkede kalmanın önüne geçmek adına, bu af yasasını hazırladık. Yasanın maddeleri dikkatli bir şekilde incelendiğinde amacımızın bu olduğu görülecektir. Affın genel görüşmesi tamamlandı komitede. Meclis iç tüzüğü gereği sürecin daha hızlı gitmesi için adımlar atıldı. Ülkede ciddi adımlar attık. Ülkedeki hukuksuzluğun önüne geçip, tüm yabancıları kayıt altına alacağız. Bu insanlara son bir şans tanıyoruz. Ya bu aftan faydalanacaklar , ya da ülkemizde kalmaya devam edemeyecekler".