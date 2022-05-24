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Öztürkler: Vatandaşlık konusunda hak sahiplerine haklarının verilmesi gerekiyor

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, vatandaşlık hakkının önemine vurgu yaparak, hak sahiplerine haklarının verilmesi düşüncesinde olduğunu belirtti.

24 Mayıs 2022 Salı 18:07
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Öztürkler: Vatandaşlık konusunda hak sahiplerine haklarının verilmesi gerekiyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda güncel konuşmalar sürüyor.

CTP Milletvekili Erkut Şahali’ye cevap vermek üzere söz alan İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, vatandaşlık hakkının önemine vurgu yaparak, hak sahiplerine haklarının verilmesi düşüncesinde olduğunu belirtti.

Öztürkler, imzalanan protokolde yer alan "aile birleşimi ve vatandaşlıkla" ilgili konuyu anlatarak, şu anki yasada anne veya babası vatandaşlık kazanan 18 yaş üstü kişilerin vatandaş olamadığını ayrıca eşten dolayı vatandaşlık alan kişilerin önceki eşinden olan 18 yaş üstü çocuklarının da vatandaş olamadığını söyledi.

Öztürkler, bu gibi sıkıntıların önceki hükümetler döneminde Bakanlar Kurulu kararlarıyla çözümlendiğini kaydetti.

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