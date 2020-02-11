Özyiğit: “Bedelin tüm topluma ödetilmesi adil değil”

Komisyona, kuruluşundan sonra belli bir kaynağın Türkiye’den verildiğini, bazı Rum topraklarının “Türkleştirildiğini” ancak daha sonra Türkiye’nin bu fona kaynak ayırmadığını ve sıkıntı yaşandığını ifade eden Özyiğit, Rum tarafında Türk mallarına vasilik oluşturulduğunu, ancak Türk tarafında koçan verildiğini anlattı.

Komisyonda yaşanan kaynak sıkıntısının belediye emlak vergileri üzerinden çözümlenmeye çalışıldığını, bu çerçevede emlak vergilerinin yüzde 70’inin belediyelere, yüzde 30’unun da Maliye’ye verilmesinin öngörüldüğünü ifade eden Özyiğit, ancak şimdiki sistemde vergilerin yüzde yüzünün belediyelere gittiğini, ayrıca yüzde 15’lik kısmının da eğitim altyapısına yansıtıldığını kaydetti.

Özyiğit, emlak vergilerinin artırılması kararının da belediyelere verilmek istendiğini, ancak bu konuda rayiç bedel üzerinden emlak vergisi alınması hakkının verilmesi gerektiğini ifade etti.

Emlak vergisi konusunda da şimdiki yasadan yana olduklarını ifade eden Özyiğit, emlak vergilerinden eğitime pay ayrılmasının önemine vurgu yaptı, emlak vergilerinin yüzde 30’unun Maliye’ye verilmesini doğru bulmadıklarını kaydetti.