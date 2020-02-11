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Özyiğit: “Bedelin tüm topluma ödetilmesi adil değil”

TDP Genel Başkanı, Lefkoşa Milletvekili Cemal Özyiğit de, “Taşınmaz Mal Komisyonu ve Emlak Vergileri” konusunda konuştu. Özyiğit, komisyona fon oluşturma konusunda konuşmaların 2013 yılından başladığını ve bugüne kadar gündemde olduğunu, ancak çözüm bulunamadığını ifade ederek, komisyona ihtiyaç olduğu gerçeğinin ortada olduğunu, ancak katkıyı kimin ödeyeceğinin belli olmadığını kaydetti.

11 Şubat 2020 Salı 14:34
Özyiğit: “Bedelin tüm topluma ödetilmesi adil değil”
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Komisyona, kuruluşundan sonra belli bir kaynağın Türkiye’den verildiğini, bazı Rum topraklarının “Türkleştirildiğini” ancak daha sonra Türkiye’nin bu fona kaynak ayırmadığını ve sıkıntı yaşandığını ifade eden Özyiğit, Rum tarafında Türk mallarına vasilik oluşturulduğunu, ancak Türk tarafında koçan verildiğini anlattı.

Komisyonda yaşanan kaynak sıkıntısının belediye emlak vergileri üzerinden çözümlenmeye çalışıldığını, bu çerçevede emlak vergilerinin yüzde 70’inin belediyelere, yüzde 30’unun da Maliye’ye verilmesinin öngörüldüğünü ifade eden Özyiğit, ancak şimdiki sistemde vergilerin yüzde yüzünün belediyelere gittiğini, ayrıca yüzde 15’lik kısmının da eğitim altyapısına yansıtıldığını kaydetti.

Özyiğit, emlak vergilerinin artırılması kararının da belediyelere verilmek istendiğini, ancak bu konuda rayiç bedel üzerinden emlak vergisi alınması hakkının verilmesi gerektiğini ifade etti.

Emlak vergisi konusunda da şimdiki yasadan yana olduklarını ifade eden Özyiğit, emlak vergilerinden eğitime pay ayrılmasının önemine vurgu yaptı, emlak vergilerinin yüzde 30’unun Maliye’ye verilmesini doğru bulmadıklarını kaydetti.

Son Güncelleme: 11.02.2020 15:44
Anahtar Kelimeler:
Özyiğit
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göçmen 2020-02-11 15:02:09

sen samanlık bırak köyünde. Deniz kenarında villa al. yıkık ev bırak dönümlerce kıymetli arazi al. sonra da göçmen olup anlatılamayacak kaybı için bir kuruş alamayan ben senin malını ruma ödeyim. ANAN GÜZEL Mİ derler adama. Hem de ne yürüyüşler yaparız.. ne iş be bu. Özyiğit haklı. Böyle yasa mı olur.

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göçmen 2 2020-02-11 16:07:22 @göçmen

Boşver be bay. Dikkat dağıtırlar şimdi. Akıncının söyledikleri biraz geri tepti galiba da işi çevirirler bakalım başka tarafa. Dertleri Akıncı tekrar seçilsin, bu şekilde diğerleri söndürülmeye çalışılır. 45 senedir görürüz hepsini.

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