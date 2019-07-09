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Özyiğit: "Cumhurbaşkanı'nı itibarsızlaştırmaya yönelik sistematik bir hareket var"

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit açıklama yaptı

09 Temmuz 2019 Salı 10:46
Özyiğit: "Cumhurbaşkanı'nı itibarsızlaştırmaya yönelik sistematik bir hareket var"

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, "Cumhurbaşkanı'nı Mustafa Akıncı'yı itibarsızlaştırmaya yönelik sistematik bir hareketin" olduğunu kaydetti. 

İşte Özyiğit'in açıklaması:

Son dönemlerde çeşitli çevrelerce Cumhurbaşkanı'nı itibarsızlaştırmaya yönelik tutumların maalesef sistematik bir hale dönüşmekte olduğunu hissetmekteyiz.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası yönetiminin halk tarafından seçilmiş en üst makam olan Cumhurbaşkanımıza yönelik nezaketsizce yaklaşımının, kendi üyeleri de dahil halkın büyük kesimi tarafından tepki görmesi doğal olmakla birlikte önemli bir mesaj içermektedir.

Kıbrıslı Türkler olarak bu kritik süreçte siyasi görüşümüz ne olursa olsun, kurumlarımıza, irademize ve toplum liderimize sahip çıkmamız her şeyden önemlidir.

Aksi halde kendi evimiz hissedeceğimiz bir yurdumuz ve kendimizin yöneteceği kurumlarımız kalmayacaktır.

Unutulmamalıdır ki, halk iradesi her şeyden üstündür ve Kıbrıs Türkü'nün de bu tür davranışlar karşında ders verir niteliğindeki açık ve net tutumu tecrübeyle sabittir.

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Son Güncelleme: 09.07.2019 10:52
Anahtar Kelimeler:
KıbrısHaberSistamatikCumhurbaşkanıÖzyiğit
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vatandaş 2019-07-09 12:39:40

Keşke iktidardaykana da çıkıp gonuşsan be başgan

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