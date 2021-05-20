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Özyiğit: “Demokrasiden ne anlıyorsunuz?”

Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Genç TV’de katıldığı televizyon programında Nazar Erişkin’in sorularını yanıtladı.

20 Mayıs 2021 Perşembe 09:44
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Özyiğit: “Demokrasiden ne anlıyorsunuz?”

GÜNDEM KIBRIS

Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Genç TV’de katıldığı televizyon programında Nazar Erişkin’in sorularını yanıtladı.

Meclis’te seçim tarihinin belirlenmesi için oluşturulmak istenen Ad-Hoc komite ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Özyiğit, “Anayasa’nın birinci maddesine göre ‘KKTC hukukun üstünlüğüne bağlı, demokratik, laik bir cumhuriyettir’ der. Sayın Başbakan önce bunu içselleştirmeli. Demokrasiden ne anlıyorsunuz? Demokrasi derseniz, biz de deriz, ‘6 siyasi parti başkanı gelsin otursun, Meclis Başkanı da gelsin. Birlikte oturup kararı verelim’ bizim demokrasi anlayışımız budur. Israrla yapılmak istenen bir parmak hesabıdır. Ad-Hoc komite en çok benim hoşuma gider. Çünkü TDP’nin mecliste grubu yok. O yüzden Ad-Hoc komitelerde sözümüz de var, oyumuz da var. Ama hükümetin yaptığı bir aldatmacadır. Biz de deriz ki Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nı tartışmak için bir Ad-Hoc komite kurmalıyız. Bu yapılan demokrasiye yakışmaz, o yüzden biz bu komiteye temsilci göndermeyeceğiz” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Cemal Özyiğit
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