Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit Türkiye Eğitim Bakanı ile önceden planlanmış bir görüşme olmadığı için biraraya gelmediklerini söyledi.
Ankara’da bulunan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, BRT’de yayınlanan “Haber Sizde” programına telefonla katılarak Pembe Paşaoğluluları’nın sorularını yanıtladı.
Bakan Özyiğit, temasları çerçevesinde Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’la bir araya geldiğini anımsatarak, sosyal medyada kendisine yönelik yapılan eleştirilere de değindi..
Türkiye Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un görüşmeyi iptal ettiği şeklindeki değerlendirmelerin doğru olmadığını söyleyen Bakan Özyiğit, Türkiye Milli Eğitim Bakanı Selçuk ile planlanmış bir görüşme olmadığını söyledi.
Bakan Özyiğit, teknik ekiplerin çalışmalarını bitirdikten sonra önümüzdeki günlerde Türkiye Eğitim Bakanı ile biraraya geleceklerini de ifade etti.Bu arada Ankara’daki temaslarını tamamlayan Bakan Özyiğit, dün akşam KKTC’ye döndü.
Har har edip söverkan gennere ne yapmasını beklerdin a yiğidim
haddini bilecen meydanlarda gonuşurkan aha böyle ayagına gidersin işte avcunu yalarsın
SAYIN BAKANIM, 1 EKİMDE ASKERE GİDİYORUZ. ÜNİVERSİTE AFFI MECLİS KAPALI OLDUĞU İÇİN BAKANLAR KURULUNDA BEKLİYOR. SORUN ÇÖZMEK İSTİYORSANIZ BİR BAKAN OLARAK BU İŞLE DE İLGİLENİN. VEKİLLERİMİZ BİR GÜNLÜĞÜNE TATİLLERİNE ARA VERSİNLER. MİLLETİN TA KENDİSİ HİZMET BEKLİYOR.