Özyiğit: "İlk önce nüfusun bilinmesi gerekir"

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, planlama yapabilmek için ilk önce nüfusun bilinmesi gerektiğine dikkat çekerek, okullar, imar planı, sağlık ocağı veya hastanelerin yapılması için nüfusun bilinmesi gerektiğini kaydetti.

Meclis Genel Kurulu’nda 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’yla ilgili söz alan Özyiğit, bütçeye bakıldığında yatırım kalemlerinde Türkiye’den para gelmesi halinde yatırım yapılabileceğinin, yurtdışı ziyaretlerine de bakıldığı zaman ülkede ciddi savurganlık yapıldığının görüldüğünü söyledi.

Ek mesai harcamalarının her yıl artarak katlandığını ve bunun da önüne geçilmesi için kamu reformuna geçilmesi gerektiğini dile getiren Özyiğit, yeni müşavir oluşumunu engellemek için kendilerinin çalışma yaptığını fakat yeni hükümetin hala daha liyakata göre atama yapmadığını kaydetti.

Türkiye’den borçlanılan rakamlara değinen Özyiğit, faiz giderlerinin yüzde 56.52 artış gösterdiğini, bunun da iç borçlanmaları arttıracağını gösterdiğini kaydetti.

Tüm bunların doğru bir değerlendirme ile yeniden ele alınması gerektiğine dikkat çeken Özyiğit, ülkenin ihtiyacının, kendi ayakları üzerinde duran sürdürülebilir bir mali yapının oluşturulması olduğunu vurguladı.

“SAVURGANLIĞIN ÖNÜNE GEÇİLMELİ”

Bunun için yapılması gerekenlere değinen Özyiğit, gelir ve giderlerin düzenlenmesi, savurganlığın önüne geçilmesi gerektiğini söyledi.

Ülkede tüm bunların yanı sıra siyasi bir istikrara ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Cemal Özyiğit, uluslararası hukukun dışında kalan ülkedeki vesayet rejiminin çözüm olsa da olmasa da kaldırılması gerektiğine işaret etti.

Özyiğit, bir anayasa referandumu ile Anayasa’nın 10. maddesinin kaldırılması gerektiği görüşünü dile getirdi.

Kıbrıs Türk halkının Türkiye sevgisine dikkat çeken Özyiğit, Türkiye’den aynı saygı ve sevgiyi görmek istediklerini vurguladı.

Ülkede çok ciddi bir güvenlik zafiyeti olduğunu, taciz, tecavüz ve uyuşturucu vakalarının arttığına dikkat çeken Özyiğit, emniyet güçlerinde eksiklik varsa mutlaka bunun el birliği ile giderilmesi gerektiğini söyledi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na eleştirilerde bulunan Özyiğit, ülkedeki yol güvenliğinin sağlanması için daha pratik önlemler olduğunu dile getirdi.

Özyiğit, İçişleri Bakanlığı ile Ekonomi ve Enerji Bakanı hakkında da bazı eleştirilerde bulundu.

TC ile imzalanan protokollerin şartlarının yerine getirilmemesi konusunda da eleştiri yapan Özyiğit, imzalanan protokollerin bir kenara itilmeden, şartlarının yerine getirilmesi gerektiğini kaydetti.

Özyiğit, bütçenin, 2020 yılının da hiç iç acıcı olmayacağını gösterdiğini söyledi.