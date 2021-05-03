Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, kendini izole etti. Özyiğit bu nedenle bugünkü Meclis birleşimine katılmayacağını da duyurdu.

Özyiğit'in sosyal medya paylaşımı şöyle:

"Değerli Kıbrıs Türk Halkı !

Cenevre'ye giden kafilede, olasılık çok az da olsa 'belki çözüm müzakerelerini yeniden başlatacak bir ışık çakılır' umuduyla ben de vardım. Ama olmadı. Ortak bir zemin bulunamadı. Bundan sonra süreç nasıl ilerleyecek, sonuçları hem Kıbrıslı Türkler'e hem de Türkiye'ye nasıl yansıyacak hep birlikte göreceğiz.

Bu bağlamda, tüm kafileye yapılan PCR test sonuçlarının 'negatif' çıkmasına rağmen, Covid-19 önlemleri çerçevesinde kendimi izole ediyorum. Dolayısıyla bugün yapılacak Meclis Birleşimine de katılamayacağım.

Herkese sağlıklı günler dilerim."