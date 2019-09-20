Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Kıbrıs Türk Diyabet Derneği heyeti ile bir araya geldi.

TDP Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, Özyiğit’in, Caner Arca başkanlığındaki Diyabet Derneği ile görüşmesinde TDP Genel Sekreteri Halil Hızal da hazır bulundu.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit görüşmede, Diyabet Derneği’nin yaptığı çalışmaları yakından takip ettiklerini ve takdirle karşıladıklarını belirterek, derneğin 14 Kasım Dünya Diyabet Günü nedeniyle başlattığı “Yürümek Güzeldir” isimli kampanyaya destek vereceklerini kaydetti.

Açıklanan resmi verilere göre Kuzey Kıbrıs’ta 3 kişiden birinin ya diyabetli ya da aday olduğunu, yeni doğan bebekten yaşı 80’leri bulan kişilere kadar herkeste görülebileceğinin bilindiğini kaydeden Özyiğit, derneğin hastalıktan korunma ve yakalandıktan sonra bu hastalıkla nasıl yaşam sürdürülebileceği konusundaki çalışmalarının önemine dikkat çekti.

Diyabet Derneğinin başlattığı kampanyanın da farkındalık yaratma ve bilinçlenme adına önemli ve anlamlı olduğunu belirten Özyiğit, TDP olarak bu konuda zaten hassas olduklarını, kampanyaya da gereken desteği vereceklerini ifade etti.