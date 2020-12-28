Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Fuhuştan yakalandı: Üniversite diploması sahte çıktı!
Fuhuştan yakalandı: Üniversite diploması sahte...
Evde ne var ne yoksa aldılar
Evde ne var ne yoksa...
2 gün daha tutuklu kalacak
2 gün daha tutuklu kalacak
8 yıl hapsi boyladı
8 yıl hapsi boyladı
2 gün daha tutuklu kalacak
2 gün daha tutuklu kalacak

Özyiğit: "Kontrol elden kaçtı"

“Kontrol elden kaçtı, yerel bulaş yayılıyor” diyen TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, denetimin bir türlü sağlanamadığını da savundu.

28 Aralık 2020 Pazartesi 11:47
102 Okunma
Özyiğit: "Kontrol elden kaçtı"

“Kontrol elden kaçtı, yerel bulaş yayılıyor” diyen TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, denetimin bir türlü sağlanamadığını da savundu.

Toplumun yılın geri kalan birkaç günü için Hükümet’in ne düşündüğünü de merak ettiğini belirten Özyiğit, aşılara ilişkin de bilgi istedi.

Gelecek aşının ne olduğunu soran Özyiğit, teslimin de ne zaman, nasıl yapılacağını da sordu. Pandeminin başından beri yapılması gerekenler ama yapılmayanlar olduğunu kaydeden Özyiğit, hiç kimsenin maaş kesintisinden şikayet etmediği halde yaz döneminde bunların ödendiğini hatırlattı, seçime yönelik alelacele ödeme yapıldığını belirtti.

Özel sektöre vaat edilenlerin ödenmediğini, eksiklikler aksaklıklar olduğunu işaret eden Cemal Özyiğit, bu şekilde ülke yönetilmeye çalışıldığına da değindi.

Müdahale ile bir hükümet kurulduğu düşüncesini de belirten Özyiğit, Başbakan’ın ‘Babasından para isteyen süklüm püklüm bir çocuk edası’ ile Türkiye’ye gittiği ve para istediği yorumunda da bulundu.

Türkiye’den ne kadar paranın, ne için geldiğini de soran Özyiğit, “Sayın Başbakan bu para tam nedir ne değildir çıkıp buradan topluma açıklayın. Gelinen aşamada halk gerçekleri bilmeli” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Değirmenlik Lisesi’nde covid-19 taraması başladı
Değirmenlik Lisesi’nde covid-19 taraması başladı
Aşıların 10 gün içinde gelmesi bekleniyor
Aşıların 10 gün içinde gelmesi bekleniyor
Eski Eserler Dairesi 4 Ocak’a kadar kapalı
Eski Eserler Dairesi 4 Ocak’a kadar kapalı
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim