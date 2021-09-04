Künye
Kıbrıs 32
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ölümlü Kazaya Sebebiyet Veren Şahsın Tutukluluğu 3 Gün Uzatıldı
Ölümlü Kazaya Sebebiyet Veren Şahsın...
PCR SKANDALI! Bülent Ersoy’un olaylı konseri
PCR SKANDALI! Bülent Ersoy’un olaylı...
Zanlının kaçak olduğu tespit edildi
Zanlının kaçak olduğu tespit edildi
Gökhan Takımcılar mahkeme huzuruna çıkarıldı
Gökhan Takımcılar mahkeme huzuruna çıkarıldı
Hapçılar hapı yuttu
Hapçılar hapı yuttu

Özyiğit: Ülkenin her bölgesinde planlı yaşamdan yanayız

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, parti olarak en başından beri İmar Planları yapmanın ülkedeki en acil gerekliliklerden biri olduğunu ortaya koyarak mücadele verdiklerini belirtti.

04 Eylül 2021 Cumartesi 13:11
0 Okunma
Özyiğit: Ülkenin her bölgesinde planlı yaşamdan yanayız

TDP Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit yapılan çalışmalara destek vermeye devam edeceklerini vurguladı. 

TDP Genel Başkanı Özyiğit Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli’yi kabul ederek görüştü. 
TDP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Merkez Yönetim Kurulu üyesi Safiye Özaltıner’in de hazır bulunduğu görüşmede Mehmetçik İmar Planı’nın Taslak Raporunu Özyiğit’e takdim eden Sarıçizmeli, TDP’den destek talebinde bulundu. 

ÖZYİĞİT

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Mehmetçik İmar Planı’nın taslak raporunun son şeklini  inceleyeceklerini belirterek, uzmanların ve ilgili örgütlerin görüşleri doğrultusunda kamu yararını ön planda tutan ve bilimsel temellere dayanan her türlü plana destek vereceklerini söyledi. 
Planlı gelişme adına ülkede her bölgede imar planlarına ihtiyaç olduğunu belirten Özyiğit, Girne’de olduğu gibi her şey olup bittikten sonra plan yapmanın çok da etkili olmayacağını belirtti. 
Mağusa-İskele –Yeniboğaziçi İmar Planı konusunda yaşananların ortada olduğunu, kamu yararı hedefiyle hazırlanmaya başlanan planın birçok kesimin devreye girmesiyle birlikte kaosa sürüklendiğini ve günün sonunda yaşama geçemediğini anımsatan Özyiğit,  “Umarım Mehmetçik İmar Planı aynı noktaya taşınmadan biran önce kamu yararına olacak şekilde yaşam bulur” dedi. 
İmar planlarının bir bölgedeki yaşamı tüm unsurlarıyla birlikte bütünlüklü bir şekilde planlama ve kurgulama olduğunu belirten Özyiğit, “TDP olarak geleneğimizden gelen öğreti ile en başından beri İmar Planlarına bir gereklilik olarak bakmaktayız ve büyük önem vermekteyiz. Bu yönde yapılan çalışmaları da desteklemekteyiz” dedi. 
İskele–Karpaz bölgesinde de planlı yaşama ihtiyaç duyulduğunu, bu bağlamda İmar Planlarının yaşam bulmasının önemli olduğunu kaydeden Özyiğit, “Bir yandan planlı gelişmeye olanak sağlarken, insanlarımızın da mağdur olmadan planlama yapabilmesine olanak tanımalıyız” dedi.   

Anahtar Kelimeler:
Cemal Özyiğit
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İskele Evkaf Türk Maarif Koleji'nin açılış töreni yapıldı
İskele Evkaf Türk Maarif Koleji'nin açılış töreni yapıldı
İtfaiye Müdürlüğü, Avcıları ve Halkı Uyardı!
İtfaiye Müdürlüğü, Avcıları ve Halkı Uyardı!
2 kişi uyuşturucudan tutuklandı
2 kişi uyuşturucudan tutuklandı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim