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Özyiğit: Vesayet rejimi sonlandırılmalı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Kutlu Adalı cinayetinin yıl dönümünde sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

06 Temmuz 2021 Salı 22:47
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Özyiğit: Vesayet rejimi sonlandırılmalı

Özyiğit, Kutlu Adalı cinayetine ilişkin polisin gerekli soruşturmayı layıkıyla yapabilmesi için 'sivil, demokratik ve özerk' olması gerektiğini vurgulayarak, bunun için de Anayasa'nın Geçici 10. Maddesi kaldırılması gerektiğini belirtti; "Vesayet Rejiminin sonlandırılmalıdır" dedi.

Özyiğit paylaşımında şunları kaydetti:

"25 yıl geçmesine rağmen Kutlu Adalı'nın katledilişini ve faillerinin hâlâ daha yakalanıp hesabının sorulmamasını protesto etkinlikleri çerçevesinde BMB Platformu adına Polis Genel Müdürlüğü'ne siyah çelenk kondu.

Şu iyice bilinmelidir ki, polis gerekli soruşturmayı layıkıyla yapabilmek için 'sivil-demokratik ve özerk' olmalıdır. Bunun için de Anayasa'nın Geçici 10. Maddesi kaldırılmalı, vesayet rejimi sonlandırılmalıdır."

Son Güncelleme: 06.07.2021 22:49
Anahtar Kelimeler:
TDP Genel Başkanı Cemal ÖzyiğitKutlu Adalı
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