Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
WhatsApp kullananlar dikkat!
WhatsApp kullananlar dikkat!
Demir eksikliğinin 6 önemli nedeni
Demir eksikliğinin 6 önemli nedeni
Hamilelik döneminde bu besinlerde uzak durmazsanız...
Hamilelik döneminde bu besinlerde uzak...
Meme kanserinin en önemli 15 belirtisi
Meme kanserinin en önemli 15...
Buzdolabında 1 yıl saklanabilen elma satışa sunuldu
ABD'de 'Kozmik Kütür' satışta

Özyiğit:“Ekonomik olarak açıklanamaz”

07 Aralık 2019 Cumartesi 14:32
Özyiğit:“Ekonomik olarak açıklanamaz”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Kasım Ayı Hayat Pahalılığı Endeksinin hiç inandırıcı olmadığını belirterek, “Öyle anlaşılıyor ki, açıklanan rakamlar, hükümetin önceden belirlediği ve bütçeyi ona göre şekillendirdiği hayat pahalılığı oranına uydurulmaya çalışılıyor” dedi.

Özyiğit yaptığı yazılı açıklamada, Ekim ayı hayat pahalılığı oranının eksi açıklanmasının adından, Kasım ayı hayat pahalılığı oranının da eksi açıklandığını belirterek, açıklanan rakam ile ülkedeki ekonomik gerçeklerin taban tabana zıt olduğunu savundu.

Özyiğit, “ülkede vatandaşların büyük bir bölümü fakirleşip, alım gücü düşerken, hayat pahalılığı oranlarının eksi çıkartılarak vatandaşların maaşlarına yansıtılması gereken artışa dolaylı yönden el koymanın kabul edilebilir olmadığını” söyledi.

“EKONOMİK OLARAK AÇIKLANAMAZ”

Türkiye ile aynı para birimi kullanıldığı gibi, ithalatın yüzde 80’ine yakınının da Türkiye’den yapıldığını belirten Özyiğit, Ekim ve Kasım ayı hayat pahalılığı endeksi Türkiye’de artı çıkarken, KKTC’de eksi % 0.42 olmasının ekonomik olarak da açıklanamayacağını savundu.

İstatistik Bölümü’nün DPÖ’den ayrılarak ayrı bir müsteşarlık yapılması ile daha sağlıklı istatistiki veriler alınacağı yönündeki beklentinin yerini hayal kırıklığına kaydeden Özyiğit, “Açıklanan rakamların inandırıcılıktan bu kadar uzak olduğu bir ortamda yerel ve yabancı yatırımcılar hangi istatistiki verilere güvenerek yatırım yapacaklar ve işletmelerinin geleceğini planlayabileceklerdir?” diye sordu

İstatistiki bilgileri toplayan ve bu bilgileri hükümet ve ilgili herkesle paylaşan Kurumların verdiği bilgilerin tartışılır olmaması ve kafalarda soru işaretleri yaratmaması gerektiğini söyleyen Özyiğit, ülkelerde her türlü planlamaların istatistiki verilere göre yapıldığını unutmamak gerektiğini kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
Cemal Özyiğitİstatistik KurumuHayat PahalılığıEkonomiHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lefkoşa’ya Demokrasi Meydanı ve Demokrasi Heykeli
Lefkoşa’ya Demokrasi Meydanı ve Demokrasi Heykeli
Kavga zanlıları bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı
Kavga zanlıları bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı
Vatandaşlardan yol aydınlatılsın eylemi
Vatandaşlardan yol aydınlatılsın eylemi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim