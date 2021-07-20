Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sahte dolarla kumar oynadılar
Sahte dolarla kumar oynadılar
Paketçi paraları cebe attı
Paketçi paraları cebe attı
Sarhoş kafayla kapıya dayandı
Sarhoş kafayla kapıya dayandı
"Senin sonun ölüm seni bu gece öldüreceğim"
"Senin sonun ölüm seni bu...
Polisi görünce ortalık karıştı ; 2 kişi daha aranıyor
Polisi görünce ortalık karıştı

Paketçi paraları cebe attı

banner102

Lefkoşa’da paketçi olarak çalıştığı restoranda müşterilerde aldığı paraları çalması üzerine tutuklanan zanlı S.G tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

20 Temmuz 2021 Salı 13:12
272 Okunma
Paketçi paraları cebe attı

(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da paketçi olarak çalıştığı restoranda müşterilerde aldığı paraları çalması üzerine tutuklanan zanlı S.G tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mustafa Sensev olayla ilgili bulguları aktardı.

Sensev huzurda bulunan zanlının "Müstahdem Tarafından Sirkat" suçundan methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 19.07.2021 tarihinde saat 22.30 raddelerinde, Yenişehir Lefkoşa'da faaliyet göstermekte olan bir iş yerinde paketçi olarak çalışmakta olan zanlının müstahdemi olarak müşterilerden tahsil ettiği, toplam 430 TL banknot parayı işyeri kasasına teslim etmeyerek sirkat ettiğini belirtti.

Polis, zanlının aynı gün Lefkoşa' da tespit edilmiş olup temin edilen mesele ile ilgili yapılan soruşturmada kamera kayıtlarının ve tanık ifadelerinin temin edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının 23 yaşında olduğunu ve işine son verildiğini belirtti.

Polis, zanlının KKTC'de herhangi bir bağı olmamakla birlikte, herhangi bir sabıkası da olmadığını belirtip, davalarında hazır bulunmasını sağlamak maksatlı uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kaza Mahkeme Başkanı Banu Soyer zanlının yurtdışına çıkışını yasaklanması, haftada 1 gün ispatı vücutta bulunması ve KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 100 bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması koşuluyla teminata bağlanarak tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC Ziyareti
Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC Ziyareti
Tatar: Her şey daha güzel olacak
Tatar: Her şey daha güzel olacak
Başbakan Saner: Kıbrıs Türk Halkı, bugün 2 değil 3 bayramı birlikte kutluyor
Başbakan Saner: Kıbrıs Türk Halkı, bugün 2 değil 3 bayramı birlikte kutluyor
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim