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Pandemi ile mücadele güç arttırılıyor

KKTC’de Covid-19 ile mücadeleye 9 doktor takviyesi yapıldı. Bakanlar Kurulu, kararı ile bugün 9 doktor sözleşmeli olarak göreve başladı.  

03 Şubat 2021 Çarşamba 18:07
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Pandemi ile mücadele güç arttırılıyor

KKTC’de Covid-19 ile mücadeleye 9 doktor takviyesi yapıldı. Bakanlar Kurulu, kararı ile bugün 9 doktor sözleşmeli olarak göreve başladı.  

Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık servislerinde hizmetlerine ihtiyaç duyulan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşegül Akpolat ve Göğüs Cerrahisi Uzmanı Dr. Bektaş Akpolat, Pratisyen Hekim Dr. Laden Çamber, Dr. Fehim Ali Türktan, Dr. Türkeş Kerküklü, Dr. Remziye Bulut Mert ve Dr. Mine Karzaoğlu'nun yanı sıra Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Saliha Feyza Yaycı ve Kardiyoloji Uzmanı Dr. Naciye Özbek işe alındı.

Kara bugün yayımlanan Resmi Gazete’de duyuruldu.

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