GAÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, GAÜ Online etkinlikler kapsamında GAÜ İletişim Fakültesi tarafından organize edilen, “%100 İletişim Sohbetleri” programının 10’uncu bölümünde, “Pandemi Süreci ve Sonrasında KKTC Turizm Sektörü” konusu işlenecek.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun katılımı ile gerçekleşecek olan panelin moderatörü program yapımcısı ve GAÜ Öğretim Görevlisi Didem Gürses olacak.

GAÜ’nün resmi Facebook ve Youtube sayfalarında canlı olarak yayınlanacak panel yarın saat 19.00’da başlayacak.