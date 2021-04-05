Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
14 ay hapis cezası
14 ay hapis cezası
İfadesinde suçunu itiraf etti
İfadesinde suçunu itiraf etti
Şüpheli hareketleri ele verdi
Şüpheli hareketleri ele verdi
Öğrencilere cinsel içerikli mesajlar
Öğrencilere cinsel içerikli mesajlar
İfadede ismi verildi
İfadede ismi verildi

“Pandemi Süreci ve Sonrasında KKTC Turizm Sektörü”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, yarın Girne Amerikan Üniversitesi’nin (GAÜ) organize ettiği “Pandemi Süreci ve Sonrasında KKTC Turizm Sektörü” konulu panelde konuşmacı olacak.

05 Nisan 2021 Pazartesi 18:27
28 Okunma
“Pandemi Süreci ve Sonrasında KKTC Turizm Sektörü”

GAÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, GAÜ Online etkinlikler kapsamında GAÜ İletişim Fakültesi tarafından organize edilen, “%100 İletişim Sohbetleri” programının 10’uncu bölümünde, “Pandemi Süreci ve Sonrasında KKTC Turizm Sektörü” konusu işlenecek. 

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun katılımı ile gerçekleşecek olan panelin moderatörü program yapımcısı ve GAÜ Öğretim Görevlisi Didem Gürses olacak. 

GAÜ’nün resmi Facebook ve Youtube sayfalarında canlı olarak yayınlanacak panel yarın saat 19.00’da başlayacak.

Son Güncelleme: 05.04.2021 18:30
Anahtar Kelimeler:
Fikri Ataoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yabancı çalışanlar 30 Haziran’a kadar ön izinden muaf işlem yapabilecek
Yabancı çalışanlar 30 Haziran’a kadar ön izinden muaf işlem yapabilecek
Aşıkoğlu: “usulsüzce onay verildiği” haber ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Aşıkoğlu: “usulsüzce onay verildiği” haber ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.
70 pozitif vaka
70 pozitif vaka
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim