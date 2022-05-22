Künye
Kıbrıs 25
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Aracından kokain çıktı!
Aracından kokain çıktı!
Zorla eve girdiler, darp ettiler, soydular
Zorla eve girdiler, sarp ettiler,...
Su motorlarını çalıp satmak istediler
Su motorlarını çalıp satmak istediler
Liselilerin kavgası kanlı bitti
Liselilerin kavgası kanlı bitti
Zorla girdiler, ne buldularsa çaldılar!
Zorla girdiler, ne buldularsa çaldılar!

Paramedik Derneği'nden etkinlik

22 Mayıs 2022 Pazar 09:49
0 Okunma
Paramedik Derneği'nden etkinlik

Kıbrıs Paramedik Derneği'nin düzenlediği ve ada geneli birçok üniversitenin katılım sağlayacağı 1. Kıbrıs Paramedik Derneği Ambulans Rallisi (ÜNİRALLİ) 26-27 Mayıs 2022 tarihlerinde Taşkent Piknik Alanında gerçekleştirilecek. Geleceğin Paramedikleri Hayat Kurtarma Yarışında olacak. Paramedik öğrencilerinin hastane öncesi acil bakım protokolleri ve son güncel kılavuz bilgileri eşliğinde acil olgulara karşı yaklaşımlarının gelişimine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen yarışma hem toplum için hem de öğrenciler için faydalı olacak. İlk ve acil yardım öğrencilerinin mesleki kabiliyetlerini arttırmaya yönelik düzenlenen etkinlik farklı etaplardan oluşacak en hızlı ve en doğru müdahaleleri yapan takımlar ödüller kazanacak. Gerçekleştirilecek etkinlikler hakemlerin gözetiminde gerçekleştirilecek ve dijital kayıt yöntemiyle kayıt altına alınacak; ilk günü 5 etaptan oluşacak İlk 5 e giren takımlar ikinci gün FİNAL etabında yarışacaklar. Finalde ilk 3e giren takımlara sürpriz ödüller verilecektir. Gerçekleştirilecek Etkinliğimize tüm sağlık camiası ve tüm halkımız davetlidir.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afrika Komitesi bir ilki gerçekleştirdi
Afrika Komitesi bir ilki gerçekleştirdi
KKTC gazete manşetleri
KKTC gazete manşetleri
Töre, Gençlik Dairesi'nin düzenlediği etkinliğe katıldı
Töre, Gençlik Dairesi'nin düzenlediği etkinliğe katıldı










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim