Park yerinde çıkan kavgada 1 kişi yaralandı!

Girne’de dün gece bir siteye ait araç park yerinde başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda 1 kişi yaralandı, 1 kişi tutuklandı.

Polisin açıklamasına göre, C.K'nın yüzüne yumruk vurup, kafa atarak darp eden T.M.(E-46) tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.

KANUNSUZ AVLANMA

II. İnce Av kapsamında dün ülke genelinde yapılan rutin avcı kontrolleri kapsamında 3 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis açıklamasına göre, C.Ü. (E-52) Lefke’de, G.Y. (E-49) Mersinlik’te kanunsuz avlanırken yakalandı. O.Ç. (E-75) ise Güzelyurt’da 52 numaralı av bölgesinde aracının ön yolcu kısmında tasarrufundaki av tüfeğini kurulu bir halde bulundurduğu tespit edildi.

Soruşturma devam ediyor.



