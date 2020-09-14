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Park yerinde çıkan kavgada 1 kişi yaralandı!

Girne’de dün gece bir siteye ait araç park yerinde başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda 1 kişi yaralandı, 1 kişi tutuklandı.

14 Eylül 2020 Pazartesi 13:11
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Park yerinde çıkan kavgada 1 kişi yaralandı!
Girne’de dün gece bir siteye ait araç park yerinde başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda 1 kişi yaralandı, 1 kişi tutuklandı.
Polisin açıklamasına göre, C.K'nın yüzüne yumruk vurup, kafa atarak darp eden T.M.(E-46) tutuklandı.
Soruşturma devam ediyor.

KANUNSUZ AVLANMA

II. İnce Av kapsamında dün ülke genelinde yapılan rutin avcı kontrolleri kapsamında 3 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Polis açıklamasına göre, C.Ü. (E-52) Lefke’de, G.Y. (E-49) Mersinlik’te kanunsuz avlanırken yakalandı. O.Ç. (E-75) ise Güzelyurt’da 52 numaralı av bölgesinde aracının ön yolcu kısmında tasarrufundaki av tüfeğini kurulu bir halde bulundurduğu tespit edildi.
Soruşturma devam ediyor.

 
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