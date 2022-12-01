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Partiler bugün düzenlenmiş aday listelerini sunacak

Seçim ve Halkoylaması (Geçici Kurallar) Yasası, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, belediye meclis üyeliği aday listeleri iptal edilen partiler bugün 18.00’e kadar düzenlenmiş listelerini sunacak, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ise sunulan aday listelerini yarın 12.00'ye kadar geçici olarak ilan edecek.

01 Aralık 2022 Perşembe 09:46
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Partiler bugün düzenlenmiş aday listelerini sunacak



Meclisi Genel Kurulu’nda dün oy birliği ile kabul edilen Seçim ve Halkoylaması (Geçici Kurallar) Yasası, dünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yasa, 25 Aralık'ta yapılacak Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi için 28 Kasım'daki aday başvurularında belediye meclis üyeliğine aday gösteren bazı siyasal partilerin, YSK’nın 29 Kasım tarihli kararı ile aday listelerinin iptal edilmesi üzerine, demokratik katılımcılığın tesis edilebilmesi amacıyla listelerin yeniden düzenlenmesini kapsıyor.

Buna göre, YSK'nın karar uyarınca belediye meclis üyeliği aday listeleri Siyasal Partiler Yasası’nın yüzde 30 cinsiyet kotası kuralına uymadığı gerekçesiyle iptal edilen siyasal partiler, ilgili İlçe Seçim Kurullarına bugün saat 18.00'e kadar yeniden başvurarak, düzenlenmiş listelerini sunabilecek.

YSK ise sunulan aday listelerini yarın 12.00'ye kadar geçici olarak ilan edecek ve adayların ilanı ile devam eden diğer işlemler Seçim ve Halkoylaması Yasası uyarınca yapılacak.

YSK oy çokluğuyla aldığı kararla, cinsiyet kotasına uygun sayıda aday göstermedikleri gerekçesiyle LTB’de DP’nin; Beyarmudu Belediyesi’nde CTP ve TDP’nin; Mesarya Belediyesi’nde YDP’nin; Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi’nde UBP ve DP’nin; Güzelyurt Belediyesi’nde de TDP, UBP, DP, CTP ve YDP’nin meclis üyesi adaylarını iptal etmişti.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu ise dün, Seçim ve Halkoylaması (Geçici Kurallar) Yasa Önerisi'nin görüşülmesi gündemiyle olağanüstü toplanarak, öneriyi oy birliği ile kabul etmişti.

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