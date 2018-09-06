Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
92763
ALTIN
254.458
DOLAR
6.5968
STERLİN
8.5376
EURO
7.6647
Depresyondan Korunmak İçin Düzenli Hareket Edin
Depresyondan Korunmak İçin Düzenli Hareket...
Bu Öneriler İle Yaşlanmayı Durdurun!
Bu Öneriler İle Yaşlanmayı Durdurun!
Google'dan akıllı saat bekleyenlere kötü haber
Google'dan akıllı saat bekleyenlere kötü...
Uzmanlar uyarıyor: "Sağlığınız için balık tüketin!"
Uzmanlar uyarıyor:
Ferrari 488 Pista Spider tanıtıldı
Ferrari 488 Pista Spider tanıtıldı

Patates Üreticileri Birliği, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin eylemine destek belirtti

Kıbrıs Türk Patates Üreticileri Birliği, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin eylemine destek belirtti.

06 Eylül 2018 Perşembe 14:24
Patates Üreticileri Birliği, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin eylemine destek belirtti

Kıbrıs Türk Patates Üreticileri Birliği Başkanı Engin Halkseven yaptığı açıklamada, hayvan üreticilerinin temel sıkıntının arpa fiyatı ve girdi maliyetlerinin yüksekliği olduğuna vurgu yaparak diğer temel sıkıntının ise üretimin her sektöründe olduğu gibi hayvancılık sektöründe de yöneticilerin yaklaşımlarından ve bakış açılarından kaynaklandığını belirtti.

Halkseven, üretimdeki sıkıntılara işaret ederek, üretimin durma noktasında olmadığını, bittiğini ileri sürerek, hükümet edenleri sağduyulu olmaya davet etti.

Üretimin güçlendirilmesi için girdi maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğini vurgulayan Halkseven,  yeni üretim sezonunda kullanılacak taban gübresinin bugün yaklaşık 150 TL civarında olduğu ortadayken yeni elektrik zammı çalışmalarının üreticiyi daha da çıkılmaz noktaya getireceğini kaydetti.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Patates Üreticileri BirliğiEylemHayvan Üreticileri Ve Yetiştiricileri Birliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sendikal Platorm’un 'Toplumsal Varoluş' yürüyüşü başladı
Sendikal Platorm’un 'Toplumsal Varoluş' yürüyüşü başladı
Hükümet ile eylemdeki hayvan üreticileri görüşüyor
Hükümet ile eylemdeki hayvan üreticileri görüşüyor
Tatar: Ortak akılla hareket etmek zorundayız
Tatar: Ortak akılla hareket etmek zorundayız

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim