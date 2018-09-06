Patates Üreticileri Birliği, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin eylemine destek belirtti

Kıbrıs Türk Patates Üreticileri Birliği Başkanı Engin Halkseven yaptığı açıklamada, hayvan üreticilerinin temel sıkıntının arpa fiyatı ve girdi maliyetlerinin yüksekliği olduğuna vurgu yaparak diğer temel sıkıntının ise üretimin her sektöründe olduğu gibi hayvancılık sektöründe de yöneticilerin yaklaşımlarından ve bakış açılarından kaynaklandığını belirtti.

Halkseven, üretimdeki sıkıntılara işaret ederek, üretimin durma noktasında olmadığını, bittiğini ileri sürerek, hükümet edenleri sağduyulu olmaya davet etti.

Üretimin güçlendirilmesi için girdi maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğini vurgulayan Halkseven, yeni üretim sezonunda kullanılacak taban gübresinin bugün yaklaşık 150 TL civarında olduğu ortadayken yeni elektrik zammı çalışmalarının üreticiyi daha da çıkılmaz noktaya getireceğini kaydetti.