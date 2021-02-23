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PATATES ÜRETİCİLERİNE DUYURU

Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman, üreticilerin, sonbahar patates alanları için 2 Mart Salı günü mesai bitimine kadar itirazda bulunabileceğini açıkladı.

23 Şubat 2021 Salı 15:51
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PATATES ÜRETİCİLERİNE DUYURU

Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman, üreticilerin, sonbahar patates alanları için 2 Mart Salı günü mesai bitimine kadar itirazda bulunabileceğini açıkladı.

Kızılduman yaptığı yazılı açıklamada, 2020 sonbahar patates üretim döneminde Genel Tarım Sigortası Fonu’na beyan edilen sonbahar patates alanları için itiraz süresinde gerekli resmî belgeleri temin edemeyip itiraz edemeyen veya itirazlarını yapıp gerekli belgeleri tamamlayamayan üreticilerin, son kez olmak üzere 24 Şubat -2 Mart arasında (her iki tarih dahil) Genel Tarım Sigortası Fonu’na itirazda bulunabileceğini bildirdi.

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