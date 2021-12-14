Paydaş Memnuniyeti Yönetim Sistemi, danışmanlık ve eğitim hizmet protokolü imzalandı

YÖDAK kendisine verilen görev alanı itibariyle oldukça geniş bir yelpazede hizmet vermektedir. Yükseköğretim kurumları, buna bağlı olarak öğrenci ve diğer paydaşlar gibi çok yönlü ve önemli başlıklar altında toplanan çalışma alanımızda, geçmişin tecrübesi, günün gereklilikleri ve geleceğin vizyonuyla çalışma gayretindeyiz. Ülkemiz için çok önemli olan bu çalışma alanında mevcutla yetinmeyen, sürekli gelişimi arzulayan ve paydaş memnuniyetini ön planda tutan bir anlayışla çalışmaktayız.

Bu geniş sorumluluk alanını, gelişmiş ülkelerde aynı hizmeti veren benzer kurumlara kıyasla daha kısıtlı kaynaklarla yönetiyor olmamız, kaynakları etkin, ekonomik ve verimli kullanmamızı daha da önemli bir hale getirmektedir.

Bu süreçte YÖDAK, Kalite Yönetim Sistemi ve Paydaş Memnuniyeti Yönetim Sistemi sertifikasyon sürecini başlatmıştır. Türkiye’de ve diğer Avrupa ülkelerinde benzer faaliyetler yürüten kurumlar seviyesinde belgelendirilmesi sıklıkla görülen, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 10002 Paydaş Memnuniyeti Yönetim Sistemi ile ilgili süreç YÖDAK içinde sağlanacaktır. Yürütülecek bu çalışmalar için; süreci kuracak, yürütülmesine ön ayak olacak, gelişimi için çalışmalar yapacak ve tüm kurum bünyesinde uygulanmasını sağlamak için çalışacak bir kalite birimi kurulmuştur. Bu ekibe destek olarak profesyonel bir danışmanlık firmasından eğitim ve süreç kurulumu ile ilgili teknik destek alınacaktır.

Kasım ayı itibarıyla startını verdiğimiz bu çalışma ile ilgili olarak üst yönetimle toplantılar yapılmış ve süreç başlatılmıştır. Aralık ayı içerisinde kurum bünyesinde çalışan tüm personele her iki yönetim sistemiyle ilgili eğitim verilecektir.

Kurumumuzun tüm birimlerinde uygulamaya koyacağımız bu yönetim sistemleriyle ilgili olarak amacımız sistemi kurup belgelendirmenin yanında sürekliliğini sağlayarak bir hayat tarzı haline getirmek, yönetim sistemlerinin ortak hedeflerinden olan sürekli gelişim ve paydaş memnuniyetini arttırmayı amaçlayan bir yaklaşım göstermektir.

İdari yapılanmamızı, faaliyet ve görevlerimizi günümüzün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yerine getirebilecek bir dönüşümünü de içeren yönetim sistemi çalışmalarının başarıyla tamamlamak için gerekli düzenlemeler ivedilikle yerine getirilecektir.

Kurumumuz, Kalite Yönetim Sistemi ve Paydaş Memnuniyeti Yönetim Sistemi uygulanması ile bu alanlarda sunulan hizmetlerin etkinliğinin arttırılması, mevcut paydaş memnuniyetinin arttırılması yanında memnuniyetsizliklerinin ve şikâyetlerinin azaltılmasını amaçlamaktadır.