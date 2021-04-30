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Pazar günleri yasak kalkıyor mu?

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, geçtiğimiz hafta Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin 'tam' sokağa çıkma yasağı olan Pazar gününün açılmasını tavsiye ettiğini belirtti. Arıklı, haftaya Pazar gününün açılabileceğini açıkladı.

30 Nisan 2021 Cuma 13:20
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Pazar günleri yasak kalkıyor mu?

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, TV 2020’de yayınlanan ‘Güne Merhaba’ programına katılarak, Bakanlar Kurulu’nun alacağı kararlara ilişkin açıklama yaptı.

Arıklı'nın açıklaması şöyle: 

“2 Mayıs Pazar gününü Sağlık Üst Kurulu önerileri doğrultusunda açacağımız geçen hafta kararlaştırıldı. Bugün bakanlar kurulunda haftaya 9 Mayıs Pazar gününün kararı konuşulacak.  Marketler, restoranlar, cafeler Pazar günleri yine kapalı olacak ama insanlar köyüne ailesine gidebilecek. Geçen hafta böyle konuşulmuştu. Karar değişmez ise böyle olacak. Bizimde yapmamız gereken Türkiye’nin yaptığı gibi anneler günü ve bayram gibi bir araya gelinecek zamanlarda kapalı olup sonrasında turizmin de önünü açarak açılıma gitmeliyiz. Ama Pazar günleri açılacak…

Kaynak: Haber Kıbrıs

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