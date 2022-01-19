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Pazar Günü Kuvvetli Rüzgâr ve Fırtına Bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık hava tahminlerine göre, ülkede soğuk hava ve sağanak yağmurlar etkisini sürdürmeye devam edecek.

19 Ocak 2022 Çarşamba 15:38
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Pazar Günü Kuvvetli Rüzgâr ve Fırtına Bekleniyor
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Yarın ve cuma sabah saatleri don olayı beklenirken, pazar gününden başlayarak çarşambaya kadar ülkede sağanak yağışlar etkili olacak. Pazar günü kuvvetli rüzgâr ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 20-26 Ocak tarihleri arasındaki hava raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Hava, perşembe, az bulutlu zamanla parçalı bulutlu olacak, cuma günü ise parçalı zamanla çok bulutlu olacak. Perşembe ve cuma sabah saatleri don olayı bekleniyor.

Hava, cumartesi günü, parçalı çok bulutlu zamanla yağmurlu geçecek; pazar gününden başlayarak çarşamba gününe kadar hava parçalı çok bulutlu ve sağanak yağmurlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde ve sahillerde genellikle 11-14 ºC dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr, genellikle, Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, pazar günü ise kuvvetli zaman zaman fırtına şeklinde esecek.

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