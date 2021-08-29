PCR kavgası büyüyecek

Sağlık ile Maliye Bakanlıklarını karşı karşıya getirdiği açıkça basına yansıyan ve Başbakanın bu konuda üstelik BRT ekranlarında “basına konuşulmaması gerektiği” uyarısını yaptığını açıkladığı tartışmalar konusunda gözler yarın yapılacak kritik Bakanlar Kurulu’nda…

PCR konusundaki “ ücretli” kararı yarın Bakanlar kurulunda Sağlık Bakanı Ünal Üstel’in inisiyatifi ile gündeme gelecek.

Konu hakkında Bakan önceki gün katıldığı bir tv programında “biz notlarımızı aldık. PCR sayılarını aksine yükseltmeyi düşündüğümüz bir noktada bu kararı gündeme getireceğiz pzartesi bakanlar kurulunda” dedi.

“Peki, aksi olursa ne olur? Sizin dediğiniz olmazsa” sorusuna yönelik ise Üstel, “kamuoyu ile paylaşırız gelişmeleri… Maliyenin bu imkanı olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Bakan Ünal Üstel, kararın salgın yönetimini tehlikeye attığı görüşünde…

Maliye Bakanı Dursun Oğuz ise kararın hükümet kararı olduğunu, hiçbir bakanın “müstakil” sorumluluğunda olmadığını savunuyor.

Benzer görüşü Başbakan Hamza Ersan Saner, önceki gün katıldığı tv programlarında aynı şekilde vurguluyor.

Ayrıca başbakan bu konuda ilgili bakan ile tarafları “basına konuşmama yasağı" getirdi.

SOSYAL MEDYA SİVİL İTAATSİZLİK ÇAĞRILARI İLE KAYNIYOR...

Kıbrıs Postası’na da kararın “uygulanamaz” olduğunu ifade etmiş olan Sağlık Bakanı Ünal Üstel, “sonuna kadar mücadelesini vereceğiz” demişti.

Söz konusu ücretli PCR kararı konusunda toplumun tüm kesimleri ile sivil toplumdan da sesler yükselmeye devam ediyor.

Bunun ötesinde sosyal medyada ise söz konusu karara karşı “sivil itaatsizlik” çağrıları yapılıyor.

Bu çağrıları bazı kanaat önderleri de paylaşıyor.

Kaynak: Kıbrıs Postası