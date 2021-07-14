Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kamu Görevlisi mahkemeye çıkarıldı
Kamu Görevlisi mahkemeye çıkarıldı
16 paket sigara ile 8 bin TL çaldı
16 paket sigara ile 8...
6 yıl sonra tutuklandı
6 yıl sonra tutuklandı
"Eğer polisi ararsan ve ben içeri girersem çıkınca seni bulur öldürürüm"
Dayakçı koca hapsi boyladı
Defalarca mahkemeye çıktı, ihraç işlemleri devam ediyor
Defalarca mahkemeye çıktı, ihraç işlemleri...

Peaceplayers İki Toplumlu Yaz Kampını Gerçekleştirdi

banner102

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Barış Oyuncuları-Kıbırs/PeacePlayers-Cyprus tarafından yürütülen “Değişim için Diyaloğu Destekleme” Projesi kapsamında iki toplumlu yaz kampı gerçekleştirildi.

14 Temmuz 2021 Çarşamba 16:50
11 Okunma
Peaceplayers İki Toplumlu Yaz Kampını Gerçekleştirdi

Peace Pelayers Cyprus’tan verilen bilgiye göre, 2011 yılından bu yana her yaz 12 ve 18 yaşları arasındaki Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum gençlerin bir araya geldiği kamp, 2020 yılında Pandemi nedeniyle ertelense de bu yıl yeniden organize edildi.

Pandemi kurallarına uygun olarak organize edilen kampta katılımcılara gerek öncesinde, gerekse kamp esnasında ve sonrasında PCR testleri yapıldı.

“Birlikte oynayan çocuklar birlikte yaşamayı öğrenebilir” ilkesiyle yürütülen uzlaşma programları için uluslararası bir basketbol ağının parçası olan PeacePlayers-Cyprus’un yürüttüğü Proje’de yıl boyunca devam eden yerel basketbol etkinlikleri ve lider geliştirme programları yer alıyor.

6 gün süren Yaz Kampı’nda 8-18 yaşları arasındaki çocuklar ve gençler atölye çalışmaları yapmalarının yanı sıra basketbol antrenmanlarıyla ekip oluşturma ve güven kazanma üzerine çalışmalar yaptı.

Yaz Kampı ile 2020-2021 eğitim yılını tamamlayan PeacePlayers-Cyprus, Eylül ayında yeni eğitim dönemine devam edecek.

Son Güncelleme: 14.07.2021 16:51
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kamu İşçilerinin sevinci 10 dakika sürdü
Kamu İşçilerinin sevinci 10 dakika sürdü
DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Bahar Mezunları Törenle Yemin Etti
DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Bahar Mezunları Törenle Yemin Etti
Kamu İşçilerine bu ay bayramlık yok
Kamu İşçilerine bu ay bayramlık yok
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim