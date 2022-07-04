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Pera Mackenzie kapılarını açtı

NorthernLAND Group bünyesinde tamamlanan Pera Mackenzie bugünden itibaren hizmet vermeye başladı.

04 Temmuz 2022 Pazartesi 21:49
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Pera Mackenzie kapılarını açtı
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NorthernLAND Group bünyesinde tamamlanan Pera Mackenzie bugünden itibaren hizmet vermeye başladı.
Ülkemizin en kapsamlı plaj tesisi olarak hizmet verecek olan Pera deniz sahili vatandaşlara açık olacak.
Sahneleri, ses sistemi, geniş kapsamlı dünya lezzetleri ile Restaurantı ve büyük havuzu ile dikkat çeken yatırım, 12 ay esasına göre hizmet verecek.
Bir taraftan vatandaşların ve turistlerin denize rahatça gireceği, diğer yandan da müzik ve eğlencenin planlandığı Pera Mackenzie kusursuz olarak hizmete hazırdır.

Dış mekanda her gün, Canlı DJ performans ile plaj partileri aralıksız devam edecek.
Pera Mackenzie Restaurant iç ve dış oturum ile sahil ve havuz oturumları ile aynı anda 1250 kişiye hizmet verecek. 600 kişi Restaurantta , 300 kişi plajda, 200 kişi havuz başında, 50 kişi ise özel VIP alanda ağırlanabilecektir.


Her akşam 20.00- 23.00 arası yemek servisi veren Restaurant saat 02.00'ye kadar da canlı müzik dinletileri ve dans performansları ile ada halkını ve misafirlerini en iyi şekilde ağırlayacaktır. Lounge& Restaurant çeşitli dünya mutfaklarını da içinde barındıracak şekilde hizmet verecek. Hafta sonları 20.30- 02.00 arasında sürpriz DJ ve sanatçı performansları sergilenecek.

Son Güncelleme: 04.07.2022 22:08
Anahtar Kelimeler:
NorthernLandPera Mackenzie
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