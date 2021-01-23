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Perşembe Günkü Depremin Ardından 3 Artçı Sarsıntı Daha Meydana Geldi

Kıbrıs’ta Perşembe günü meydana gelen, merkez üssü Beyarmudu yakınları olan Richter ölçeği ile 5 şiddetindeki depremin ardından 2,5’ten düşük şiddette 3 artçı sarsıntı daha meydana geldiği bildirildi.

23 Ocak 2021 Cumartesi 13:54
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Perşembe Günkü Depremin Ardından 3 Artçı Sarsıntı Daha Meydana Geldi

Kıbrıs’ta Perşembe günü meydana gelen, merkez üssü Beyarmudu yakınları olan Richter ölçeği ile 5 şiddetindeki depremin ardından 2,5’ten düşük şiddette 3 artçı sarsıntı daha meydana geldiği bildirildi.

Alithia, Rum Jeolojik Araştırma Dairesi Müdürü Hristodulos Haciyeorgiu’ya dayandırdığı haberinde, Perşembe günkü depremin hemen ardından aynı yerde 3 artçı sarsıntı daha meydana geldiğini yazdı.

Gazete, Perşembe günkü deprem kaynaklı herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmemiş olmasına karşın dün sosyal medyada Perşembe günkü sarsıntı sonrasında “Eleftheria (Özgürlük) Meydanı”nda derin bir çatlak meydana geldiğini gösteren bir fotoğraf dolaştığını, fotoğrafın çok sayıda kullanıcı tarafından yorum yapılarak paylaşıldığını yazdı. Gazete ilgili fotoğrafa da yer vererek “fotomontaj” olduğunu kaydetti.

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