Petek Pastanesi’nden Akdoğan’a dev yatırım

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin lezzet durağı Petek Pastanesi; Mağusa ve İskele’den sonra şimdi de Akdoğan’da açıldı. Pastasıyla, baklavasıyla, meşhur Maraş dondurmasıyla ünü sınırları aşan, yerli yabancı birçok kişinin uğrak noktası olan işletmenin yeni yatırımını ve yol haritasını, Petek Pastanesi Direktörü Mehmet Demirci ile konuştuk.

“BİZİM YATIRIMIMIZ, DİĞER YATIRIMLARIN ÖNÜNÜ AÇSIN”

Hayırlı olsun yeni yatırımınız. Akdoğan’da şube açma fikri nasıl doğdu?

Akdoğan bakir bir yer. Akdoğan’ı sadece Akdoğan olarak değerlendirmedik biz Mesarya olarak değerlendirdik.

Mesarya nüfusunu düşününce bu yatırımı yapmak mantıklı geldi. Burası güneş gibi meydanda bir yer ama yatırımdan uzak kalmış. Bunun sebebi de biraz ‘anlaşma sağlanırsa Rum’a bırakılacak bu topraklar’ düşüncesi var. Bu düşünce yüzünden yatırım yapılmamış çok fazla. Yerli halk da, yatırımcı da bu durumdan çekinmiş. Burası kendi kendine gelişmeye bırakılmış aslında.

Şimdi insanlar daha cesaretli, yatırım yapmaktan korkmuyor. Burası Mesarya’nın yıldızı. Köy olarak da Kıbrıs’ın en merkezi ve büyük köyü.

Neden Akdoğan dediniz ya, biz bu memlekette yaşıyoruz Mesarya’ya da bir katkımız olsun istedik. Bizim yatırımımız diğer yatırımların önünü açsın istedik. Bizi görenler çekinmeden yatırım yapabilsinler, bu topraklar da gelişsin istedik.

Burada çiftçilik ve hayvancılık var yaygın olarak. Ada olarak küçük bir ekonomiye sahibiz, bunu herkes biliyor. Bu ekonomiyi iyi idare edebilirsek çok güzel kalınma sağlarız. Ben de Akdoğan’ı gelecek olarak görüyorum. Tabii yatırımların artması için devletin de güvence vermesi gerekiyor, yarın bu toprakların ne olacağı konusunda. Böylelikle insanlar korkmaz yatırım yapmak için. Hızlıca büyür burası, çehresi değişir.

“HERKES YAŞADIĞI ÜLKEYE YATIRIM YAPACAK”

Herkesin yatırım yaparken defalarca düşündüğü bir zamanda siz Akdoğan’a ciddi bir yatırım yaptınız. Bu motivasyonun kaynağı ne?

Dediğim gibi ben Akdoğan’ın gelişeceğine inanıyorum. Buraya yapılan yatırımın artacağına ve karşılıksız kalmayacağına inanıyorum. Bizim bu yatırımı yaparken motivasyonumuz bu oldu.

Bir de siz yapmazsanız, ben yapmazsam kim yatırım yapacak. Benim inandığım bir düşünce var, herkes yaşadığı ülkeye yatırım yapacak. Her şeyi devletten beklememek gerekiyor.

Sizin sahip olmadığınız bir şeye bir gün mutlaka birisi sahip çıkar. O yüzden biz sahip çıkacağız bu topraklara.

“PETEK OLARAK ÖRNEK OLACAĞIZ”

Bölgeye nasıl bir katkı sağlayacak bu yatırım?

İnşallah biz önder oluruz. Burada Aket var, takdirle karşılıyorum. Herkes buraya yatırım yapmaya korkarken, onlar varını yoğunu harcadı ve güzel bir yatırım yaptılar.

Herkes karınca kararınca buraya bir yatırım yaparsa bu topraklar çok daha güzel olur.

İnsanlar diyor ki “bu köy yerine bu kadar yatırım yapılır mı?” Evet yapılır bundan aşağısı bize yakışmaz, bizim kalitemize yakışmaz. Biz gittiğimiz yere kendi kalitemizi götürmek zorundayız. Biz örnek olacağız. Bizim artık sadece para için çalışacak zamanımız geçti. İşimizi en iyi şekilde yapalım para sonradan kazanılır zaten.

BÖLGE HALKINA İŞ FIRSATI

Kaç kişiye iş imkanı sunulacak?

İstihdam olarak değinecek olursak 18-20 personel istihdam edeceğiz. İş arayan bölge halkına öncelik vereceğiz.

Ürün çeşitlerinde neler olacak? Bütün Petek çeşitleri burada olacak mı?

Mağusa Petek’te var olan ürünlerin %80’inden fazlası burada olacak. Biz kaliteden taviz vermiyoruz biliyorsunuz. O yüzden burada da bütün ürünlerimi aynı lezzette olacak. Bunun için elimizden geleni yapacağız.

Bizim yüksek kapasiteli bir imalathanemiz var Gazimağusa’da. Nerdeyse tüm ürünler orada üretiliyor ve şubelerimize dağıtılıyor.

Petek Pastanesi olarak yeni projeleriniz neler?

Mağusa’da var, İskele’de var artık Akdoğan’da da şubemiz var.

Yeni projeler var ancak açıklamak için erken. Yeni şube açılışları planlıyoruz. İlerleyen zamanlarda size bu konuda daha detaylı bilgi vereceğim. Önce Akdoğan’da sistemi oturtalım ve tamam burası da oldu diyelim daha sonra yeni şube hazırlıklarına başlayacağız.

“ZAMAN ÇALIŞMA VE ÜRETME ZAMANI”

Gençlere tavsiyeleriniz neler?

Sakın üretmeden evde oturmayın. İster bayan olun ister erkek, hiç kimse bir şey üretmenden durmasın. Zaman evde oturma zamanı değil. Zaman çalışma ve üretme zamanı.

Bir tavsiyem daha var, gelişmeye açık bir bölge gördüğünüzde ilk yatırımı yapan olmaktan korkmayın. İlk olmaktan hayatınız boyunca korkmayın. Bırakın insanlar isiz takip etsin.